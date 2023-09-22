Что посмотреть в Пятигорске за один день
Пятигорск — настоящий природный музей минеральных вод, на территории которого расположено более сорока источников, а также много горных массивов. Благодаря пяти самым крупным из них город и получил свое название.
В Пятигорск обычно приезжают не на один день: чаще всего здесь отдыхают в санаториях и проходят оздоровительные процедуры. Но даже если вы оказались в городе проездом и не ставите целью поправить здоровье, здесь есть, на что посмотреть.
О том, что обязательно стоит увидеть в Пятигорске, читайте в материале «Рамблера».
Спасский собор
Этот пятикупольный собор с отделкой из мрамора был построен в 1867 году. Образцом для него служил московский Храм Христа Спасителя. Службы в нем проходили до революции, а в 1936 году храм был уничтожен. Вновь он появился в Пятигорске в 2012 году.
Внутреннее убранство собора отличается невероятной красотой: его расписывали, используя сусальное золото. Среди уникальных экспонатов — части креста, на котором распяли Христа и копия Иверской иконы Божьей Матери.
Ежедневно в соборе проводятся службы. Вход в храм свободный.
Музей каменных древностей
Этот необычный музей был открыт в 1850 году и стал первой достопримечательностью такого рода в Европе. Здесь под открытым небом можно увидеть памятники эпохи Средневековья, древние надгробия, дольмен, части гробниц, статую Дука-Бека высотой около трех метров и много других интересных экспонатов. Необычное пространство является частью Пятигорского Краеведческого музея.
Гора Машук
На севро-востоке Пятигорска возвышается гора Машук высотой 994 метра. На ее вершину можно подняться по канатной дороге. Путь на верх займет всего три минуты. За это время можно полюбоваться прекрасными видами. Конечно, при условии, что займете нужное место в кабинке.
Но даже если по пути на вершину вам не удастся оценить всю красоту пейзажей, сделать это на смотровой площадке не составит труда. Отсюда открываются прекрасные виды на Эльбрус и другие вершины Большого Кавказского хребта.
Музей Лермонтова
Поклонникам творчества знаменитого поэта обязательно стоит здесь побывать. Музей представляет собой целый комплекс зданий. Именно здесь прошли последние месяцы жизни Михаила Юрьевича, сюда же после дуэли привезли его тело. В музее четыре экспозиции: домик Лермонтова, дом композитора Алябьева, дом генерала Верзилина и «Лермонтов в изобразительном искусстве». Все здания музея удивительным образом сохранили атмосферу XIX столетия.
Озеро Провал
Горное озеро с сернистой водой образовалось на склоне горы Машук вследствие землетрясений. Вода в нем имеет ярко-голубой окрас и летом очень сильно нагревается: температура может достигать +48 градусов. Раньше к озеру можно было спуститься лишь в специальной корзине, а с 1858 года туда ведет тоннель протяженностью 58 метров. Еще в XIX веке в озере купались, теперь же заходить в воду запрещено. Но полюбоваться необычным водоемом и сделать красивые снимки возле него можно совершенно бесплатно. Стоит отметить, что озеро Провал было и остается одним из самых популярных достопримечательностей Пятигорска.