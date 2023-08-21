Что посмотреть в Светлогорске за день
В последнее время Калининградская область стала очень популярна среди туристов. Чтобы разнообразить свое путешествие и не ограничиваться только отдыхом в Калининграде, можно посетить курортный город на побережье Балтийского моря — Светлогорск.
Подробнее о том, что можно посмотреть в Светлогорске за один день, — в материале "Рамблера".
Озеро Тихое
На самом деле озеро Тихое — это пруд, который по-немецки называется Мюллентайх, что переводится как Мельничный пруд. Он находится в центре Светлогорска. В XIII веке рыцари Тевтонского ордена перегородили плотиной ручей и построили водяную мельницу. Так и образовался этот пруд. Вокруг воды расположены прогулочная набережная со скамейками, а в пруду можно увидеть плавающих лебедей и уток.
Кроме того, на противоположном стороне есть лодочная станция, где можно арендовать лодку или катамаран. Пруд примыкает к творческому парку "Муза". Там находятся амфитеатр, беседки, веревочный парк.
Храм Серафима Саровского
Когда город принадлежал немцам, это здание в неоготическом стиле было лютеранской кирхой Раушена. В годы Великой Отечественной войны кирха смогла выстоять и не разрушаться, а в советское время она долго выполняла функцию спортивного зала школы. Сейчас это православная церковь.
Немецкие виллы
Стоит обратить внимание и на немецкие виллы и пансионаты, которые были построены в XIX–XX веках. Это произошло еще в те времена, когда Светлогорск был немецким городом Раушеном. Когда он стал популярным морским курортом, там начали строить большое количество домов в духе европейского модерна и романтизма. Сейчас их можно увидеть, гуляя по улицам Гагарина, Октябрьской и Островского.
Канатная дорога
Канатная дорога является довольно интересным развлечением для туристов. Это спуск к морю в ретро-кабинках. Канатная дорога обычно работает в теплый сезон, а кабинки рассчитаны на двух человек. Посетитель спускается вниз, прямо к пляжу, а после может зайти в стоящее рядом кафе.
Центральная площадь
Это любимое место жителей и туристов для прогулок и отдыха. На площади, между улицами Ленина и Курортная, располагаются торговые ряды "Раушен", где можно купить сувениры и посетить понравившиеся кафе.