Что посмотреть в Стамбуле за один день
Стамбул – город с многовековой историей. Такие места не могут не притягивать своими тайнами, архитектурой, природными красотами.
Нередко Стамбул становится для россиян транзитным городом. Если вдруг вам выпала возможность погулять по этому месту, но времени на это совсем не много, эти рекомендации для вас.
В этом материале "Рамблер" расскажет, что стоит успеть посмотреть в Стамбуле за один день.
Дворец Топкапы
Топкапы – главный дворец Османской империи, имеющий уникальное расположение. Территория раскинута в историческом центре Стамбула в месте впадения пролива Босфор и залива Золотой Рог в Мраморное море.
Дворец был построен в XV веке султаном Мехмедом II, однако после не раз достраивался. В этом месте располагался гарем султанов, решались все важные дела и в целом проходила вся жизнь султанов и их семей. Теперь же любой желающий может посетить Топкапы – он давно стал музеем. Особо стремятся посетить залы дворца поклонники турецких сериалов – посмотреть, где жили, любили и воевали Сулейман Великолепный и его супруга Хюррем.
Мечеть Айя-София
Эта мечеть – один из главных памятников византийской архитектуры. Собор Святой Софии многие признают восьмым чудом света. В этом месте слились сразу две религии – христианская и мусульманская. Храм был построен в 537 году, после чего не единожды восстанавливался и подвергался серьезному ремонту. С 1934 года собор имел статус музея, однако в 2020 году снова стал мечетью. Согласно задумке при строительстве, Айя_София должна была превзойти по красоте и монументальности храм царя Соломона в Иерусалиме.
Галатская башня
Галатская башня на ряду с Топкапы и культовой мечетью является одной из главных и древних достопримечательностей Стамбула. 61-метровую башню возвели в 14 веке. Благодаря тому, что находится памятник на одноименном холме, башню видно практически из любой точки Стамбула.
На самой верхушке башни работают кафе и рестораны, а вид с нее на исторический центр Турции покорит сердца многих туристов – он однозначно стоит того, чтобы посетить Галату.
Голубая мечеть
Гранд-базар
Гранд-базар – один из крупнейших рынков в мире. На его территории находится более 4000 лавок, около 20 фонтанов, 61 улица, 12 мечетей, более 2000 ателье, десятки складов, баня и школа. Даже если вы не планировали делать покупки, прогуляться по месту, напоминающему восточную сказку, стоит каждому.
Гранд-базар расположен в центре Стамбула на площади Беязыд. Работает все дни кроме воскресенья и религиозных праздников.