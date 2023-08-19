Что посмотреть в Стамбуле за один день

Стамбул – город с многовековой историей. Такие места не могут не притягивать своими тайнами, архитектурой, природными красотами.

© Unsplash

Нередко Стамбул становится для россиян транзитным городом. Если вдруг вам выпала возможность погулять по этому месту, но времени на это совсем не много, эти рекомендации для вас.

Видео дня

В этом материале "Рамблер" расскажет, что стоит успеть посмотреть в Стамбуле за один день.

Дворец Топкапы

Топкапы – главный дворец Османской империи, имеющий уникальное расположение. Территория раскинута в историческом центре Стамбула в месте впадения пролива Босфор и залива Золотой Рог в Мраморное море.

Дворец был построен в XV веке султаном Мехмедом II, однако после не раз достраивался. В этом месте располагался гарем султанов, решались все важные дела и в целом проходила вся жизнь султанов и их семей. Теперь же любой желающий может посетить Топкапы – он давно стал музеем. Особо стремятся посетить залы дворца поклонники турецких сериалов – посмотреть, где жили, любили и воевали Сулейман Великолепный и его супруга Хюррем.

Мечеть Айя-София

Эта мечеть – один из главных памятников византийской архитектуры. Собор Святой Софии многие признают восьмым чудом света. В этом месте слились сразу две религии – христианская и мусульманская. Храм был построен в 537 году, после чего не единожды восстанавливался и подвергался серьезному ремонту. С 1934 года собор имел статус музея, однако в 2020 году снова стал мечетью. Согласно задумке при строительстве, Айя_София должна была превзойти по красоте и монументальности храм царя Соломона в Иерусалиме.

Галатская башня

Галатская башня на ряду с Топкапы и культовой мечетью является одной из главных и древних достопримечательностей Стамбула. 61-метровую башню возвели в 14 веке. Благодаря тому, что находится памятник на одноименном холме, башню видно практически из любой точки Стамбула.

На самой верхушке башни работают кафе и рестораны, а вид с нее на исторический центр Турции покорит сердца многих туристов – он однозначно стоит того, чтобы посетить Галату.

Голубая мечеть

Гранд-базар

Гранд-базар – один из крупнейших рынков в мире. На его территории находится более 4000 лавок, около 20 фонтанов, 61 улица, 12 мечетей, более 2000 ателье, десятки складов, баня и школа. Даже если вы не планировали делать покупки, прогуляться по месту, напоминающему восточную сказку, стоит каждому.