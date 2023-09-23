Что делать туристам в живописном Домбае: видео

Россия предлагает туристам целый список невероятных, разнообразных локаций. Одна из них — Домбай — это популярный горнолыжный курорт на юге Карачаево-Черкесии. Он привлекает туристов своими красивыми горами, чистым воздухом и возможностью заняться зимними видами спорта.

В Домбае есть множество трасс разной сложности, которые подходят как начинающим лыжникам, так и опытным спортсменам. Также здесь можно покататься на санях или снегоходах.

Кроме того, в Домбае много кафе и ресторанов с национальной кухней, музей природы Кавказа, канатная дорога "Старый Кругозор" и других интересных мест. Смотрите видео о том, что что делать в живописном Домбае, если вы приехали сюда на 2-3 дня.