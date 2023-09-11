Где в России можно купаться в сентябре

Лето закончилось, но многим еще не удалось отдохнуть на море, поэтому в этом материале "Рамблера" мы собрали подборку мест, куда можно отправиться в сентябре, чтобы насладиться не только морским воздухом, но и поплавать.

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Черноморское побережье

Такие курорты Краснодарского края, как Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик и другие, находящиеся на побережье черного моря, все еще активно принимают туристов в начале осени, ведь погода там до сих пор остается по-настоящему летней, а температура воды в море вполне позволяет купаться даже маленьким детям. Стоит только взять немного теплой одежды на случай наступления кротковременных дождей или прохладных вечеров.

Вода в море остается теплой вплоть до октября, а температура воздуха, как правило, колеблется около 25 градусов.

Дагестан, Каспийское море

Дагестан с его невероятной природой прекрасен и с холодным морем, однако, если говорить о пляжном сезоне, здесь он продолжается, как правило, до октября. В сентября, особенно, в первой его половине, температура воздуха может прогреваться аж до 29 градусов, а вода в Каспийском море в среднем достигает 25 градусов. Море постепенно начинает остывать до 20 градусов ближе к завершению месяца. Но тут в помощь отдыхающим придут водные прогулки по горным рекам, а особо закаленные смогут и в них окунуться.

Побережье Азовского моря

Азовское море более мелкое, потому и остывает чуть быстрее, чем, например, Черное. Однако до середины сентября смело можно брать путевку в Ейск или станицу Голубицкую и наслаждаться еще теплой водой Азовского моря. Погода здесь в начале осени радует, а туристов уже гораздо меньше, нежели на курортах черноморского побережья – кому-то такой спокойный отдых и свободные улицы будут особенно по нраву.