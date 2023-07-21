Какие национальные блюда нужно попробовать в Дагестане

Республика Дагестан — самобытный регион со своими культурными особенностями. Туристы приезжают сюда, чтобы насладиться Каспийским морем, посмотреть на природные достопримечательности и познакомиться с местной культурой. А это невозможно без национальных блюд.

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В Дагестане очень разнообразная местная кухня, и некоторые блюда приходятся по вкусу не всем туристам. В материале “Рамблера” — о том, что точно нужно попробовать, чтобы не ошибиться с выбором.

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Шурпа

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Одно из самых известных национальных блюд в Дагестане — шурпа. Она может встречаться под другими названиями: шаурпа, шурпо, чурпа и встречается в меню каждого кафе в регионе. Это — густой наваристый суп с мясом и овощами. Не пугайтесь, если овощи нарезаны достаточно крупно или сварены целиком, это часть рецепта.

Порции шурпы в Дагестане очень большие, и даже если вы фанат национальной кухни, лучше заказывать одну порцию на двоих. У официанта можно уточнить, есть ли возможность заказать половину порции. Как правило, кафе идут на встречу посетителям.

Урбеч

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В Дагестане урбеч едят на десерт или к чаю. Это — ореховая паста (иногда встречаются варианты, сделанные из семян). В урбеч для сладости добавляют мед или сироп, что делает его полезным и вкусным дополнением к приему пищи. Однако стоит помнить, что такая паста хоть и полезна, но крайне калорийна, поэтому следите за потребляемым количеством.

Хычин

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Хычин обычно подают в качестве закуски, но из-за размера порции он может стать самостоятельным блюдом. Оно представляет собой тонкую лепешку с начинкой из картофеля, сыра, мяса или зелени. В Дагестане это — самое почетное мучное блюдо, и трапеза без него считается бедной.

Поэтому если не хотите обидеть хозяев, то всегда заказывайте хычин к трапезе. Если еды для вас окажется слишком много, то ее можно попросить забрать с собой.

Бахух

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