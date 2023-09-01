Российская криминальная драма режиссера и автора сценария Алексея Балабанова "Брат" о герое 1990-х годов Даниле Багрове стала культовой для все России.

Фильм полностью снят в Санкт-Петербурге за исключением некоторых эпизодов. Большая часть действия фильма разворачивается на Васильевском острове. Некоторые сцены снимались в окрестностях Сенной площади, на Сенном рынке и на Петроградской стороне, а какие-то эпизоды, показывающие якобы провинциальную жизнь были сняты в Приозерске, в Ленинградской области.

Смотрите видео пользователя TikTok @vladslav_s о том, где в Петербурге искать места, на которых когда-то актер Сергей Бодров воплощал историю "Брата" в жизнь.