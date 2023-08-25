Что посмотреть в Дербенте за один день

Дербент — второй по величине город Дагестана и уникальный памятник истории. Его смело можно назвать самым древним городом в России. Дербент отличается особым восточным колоритом и необычный планировкой.

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Подробнее о том, что можно посмотреть в Дербенте за день, — в материале "Рамблера".

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Крепость Нарын-Кала

Globallookpress

Эта древняя крепость является главной достопримечательностью Дербента, а также числится в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее строили как часть оборонительной системы, которая помогала защищать Закавказье и Переднюю Азию от нападений с севера. С персидского название этого сооружения можно перевести как "солнечная крепость". Наверху находится смотровая площадка, с которой открывается панорама Дербента и отлично видны кварталы Старого города.

Мультимедийный фонтан Дербента

В 2022 году в Дербенте появилась новая достопримечательность, которая быстро стала популярной среди туристов и жителей города, — мультимедийный фонтан. Он является самым большим мультимедийным фонтаном в России и находится в парке Низами Гянджеви. Фонтан может не только красиво сверкать, но и играть тысячами струй и прожекторов, петь и даже запускать фейерверки. Кроме того, там можно посмотреть видео об истории Дагестана.

Джума-мечеть

Сулим Кудусов/commons.wikimedia.org

Храм был построен еще в 734 году, однако потом его часто восстанавливали после землетрясений и войн. Джума-мечеть долгое время была единственной в Южном Дагестане, в нее приходило множество мусульман не только из самого Дербента, но и из других районов. Согласно легенде, под полом мечети даже был закопан сосуд с золотыми монетами: он был нужен для того, чтобы заново отстроить святыню, если ее разрушат.

Пассаж Дербента

Bok/commons.wikimedia.org

Пассаж — крытый рынок Дербента и один из символов города. Хоть он и построен не так давно — в 1920-х годах, — благодаря элементам восточной архитектуры и камню песочного цвета кажется, словно здание является по-настоящему старинным. До 2020 года была проведена реконструкция Пассажа, который долгое время стоял заброшенным. Сейчас там множество современных магазинов.

Домик Петра I

Шамиль Магомедов/commons.wikimedia.org