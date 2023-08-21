Что посмотреть в Карелии осенью

Осень — хорошее время, чтобы посетить Карелию. Погода может быть непредсказуемой, однако приток туристов и цены становятся гораздо ниже, чем летом.

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“Рамблер” разобрался, что можно посмотреть в Карелии осенью.

Парк “Рускеала”

Знаменитый мраморный карьер радует туристов уже не один год. Горы, бирюзовое озеро и пещеры позволяют туристам любоваться живописными пейзажами.

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Это отличный вариант для тех, кто устал от городской суеты и хочет побыть наедине с природой. На территории парка можно увидеть сразу несколько видов мрамора: розовый, серый, черный и зеленоватый.

Город Сортавала

Это город со множеством финских построек. Туристы могут увидеть более чем 190 зданий, многие из которых построил Уно Ульберг — финский архитектор. От причала города ходят паромы на Валаам, добраться до Сортавалы можно на поезде.

Заповедник “Кивач”

“Кивач” — самый старый заповедник Карелии. В нем не собирают грибы и ягоды, не охотятся на животных и не рубят деревья. Благодаря этим правилам заповедник сохранил природу в ее первозданном виде.

В “Киваче” можно увидеть знаменитый водопад, погулять по экотропам. Бронировать посещение нужно заранее — заповедник очень популярен среди туристов.

Санаторий “Марциальные воды”

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Санаторий находится на минеральных железистых источниках. Это первый оздоровительный курорт, который был открыт в России Петром I. Можно остановиться в санатории на несколько дней или попробовать целебную воду с высоким содержанием железа.

Вулкан Гирвас

Это древний вулкан, потухший более двух миллиардов лет назад. Туристы могут рассмотреть лавовые породы и увидеть небольшой ручей.