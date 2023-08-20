«У нас так не принято!»: что нельзя делать на отдыхе в других регионах

Эксперты рассказали «Вечерней Москве», где и как нужно себя вести с учетом местного дресс-кода и правил поведения, чтобы избежать неприятностей во время отдыха.

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В Дагестане Минтуризма республики недавно выпустило специальную памятку, в которой разъясняется, каким нормам поведения туристам нужно следовать и как им одеваться. Тем временем в граничащей с Россией Абхазии уже увеличили штраф с 300 до 6000 рублей за прогулки за пределами пляжа в купальной одежде. Нужно ли туристам считаться с местными правилами? Кто за знание правил должен отвечать — сам турист или турагентство? Об этом в разгар отпускной поры и в ожидании бархатного сезона мы поговорили с нашими экспертами.

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— По закону сообщать обо всех особенностях территории, куда отправляется турист, обязан тот, у кого он купил путевку — турагентство или туроператор. Человеку должны давать памятку, где все расписано. И это важно.

Ведь, отправляясь в отпуск, многие словно перемещаются в другой мир, где можно пить алкоголь в общественных местах, ходить в плавках в кафе и вообще делать все, чего не делаешь дома. А это не так. Даже в Санкт-Петербурге, Крыму и Сочи, которые не являются национальными республиками и местные жители по менталитету там мало отличаются от москвичей, действуют те же, что и в Москве, правила поведения.

А, скажем, в республиках Северного Кавказа есть еще и национальная специфика. Как, кстати, и в привычных нам Египте и Турции.

Разумеется, эту специфику нужно знать и учитывать. Ведь, во-первых, вы в гостях. А во-вторых, вряд ли вам хочется портить себе отпуск конфликтами с местными или общением с полицией.

Майсарат Мусаева, кандидат исторических наук:

— Не скажу, что дагестанцы строго осуждают слегка «раздетых» людей, особенно в городе. Но в сельской местности, конечно, нужно проявлять больше уважения к традициям и одеваться соответственно местным обычаям: длинное платье, широкие брюки. Главное — не носить открытой и облегающей одежды.

На головном уборе при этом никто не настаивает, мы и сами его зачастую не носим, однако для посещения мечети, кладбища и других культовых мест его ношение все же остается обязательным.

Лусик Гукасян, вице-президент «Союза армян России»:

— Сейчас многие москвичи с удовольствием посещают Армению и, наверное, заметили, что дресс-код там от московского отличается мало. Единственное, что я бы посоветовала — не одеваться девушкам слишком открыто. А при посещении храмов соблюдать те же правила, что и в России. Закрытая одежда, женщина — в головном уборе. Мужчина — без головного убора.

Юрий Московский, председатель комиссии по миграционным вопросам Совета по делам национальностей при правительстве Москвы:

— Современная культура из-за развития соцсетей стала более «письменной». Поэтому и нужно составлять инструкции для туристов. Хотя определенные правила и обычаи, которые есть в разных регионах, нужно было соблюдать еще и во времена СССР. Простой пример: в республиках Кавказа, Закавказья, а также Средней Азии для женщин было не принято ходить в слишком открытой одежде. А для мужчин — заходить на женскую половину дома — например, в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении.

Отличия были всегда, просто о них не говорили так открыто. А если и говорили, то в юмористическом ключе — как, например, в фильме «Кавказская пленница». Между тем да, существовал обычай и красть невесту, и покупать жену — платить за нее калым. Даже в СССР, где декларировалось всеобщее равенство, выходцам с Кавказа разрешали в армии носить усы. Ну что делать: усы для горцев — символ мужественности, значит, пусть носят.

Вот и сейчас — если в Дагестане просят прилюдно не целоваться, значит, туристам это нужно учесть. Я бы и пассажиров московского метро об этом просил. Если люди прилюдно целуются, то, по моему мнению, ставят других в неудобное положение.

Марина Михейкина, культуролог, кандидат исторических наук:

— С одной стороны, страна у нас одна. И законы одни на всех. С другой — наша страна многонациональная и многоконфессиональная. Поэтому законы одни, а обычаи и правила поведения разные. Что далеко ходить: вспомните, когда в Москве начали появляться женщины в закрытой мусульманской одежде в метро, с детьми на детских площадках, люди просто шарахались, а многие сторонятся их и сейчас — как, у нас ведь так не принято! Так вот: в Дагестане женщинам не принято ходить в коротких юбках и шортах.

И у них от наших туристок тоже культурный шок. Поэтому я предлагаю вспомнить старую русскую пословицу — «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят». Перед тем как поехать в национальную республику, нужно как минимум что-то о правилах поведения в ней выяснить. Интернет сейчас есть у всех, вот им и воспользуйтесь. Давайте уважать обычаи народа, к которому вы едете в гости. А если вам эти обычаи не нравятся и вы не хотите их соблюдать, — не стоит и ехать. Зачем создавать проблемы и себе, и другим?

Сергей Самохвалов, член правления Альянса туристических агентств:

— Как правило, конфликты между туристами и местными возникают в странах и регионах, где уровень религиозности высок — причем не важно, какая религия, правила поведения там всегда строже. И агентства, которые отправляют туристов, должны предупреждать о правилах поведения в обязательном порядке. Это их прямая обязанность.

Когда, например, мы в конце 1990-х — начале 2000-х отправляли людей отдыхать в эмират Шарджа в ОАЭ, то всегда предупреждали: ходить нужно только с покрытой головой и закрытыми коленями. Так принято. А предупреждали потому, что за нарушение этих правил можно было попасть в тюрьму — такие законы.

Со временем в Шардже правила для туристов стали лояльнее, но в Иране, например, сурово и сейчас. Но мы ведь не возмущаемся — ах, почему так? Ах, у нас по-другому! Мы уважаем чужие обычаи и законы. Так почему же, спрашивается, если мы уважаем чужие, то не должны уважать свои? Дагестан и другие кавказские республики — это Россия. Так давайте принимать обычаи граждан своей же страны!

КСТАТИ