Что посмотреть в Тобольске за день

Тобольск — древний город, чья история насчитывает более четырех столетий. В нынешнее время он является одним из самых колоритных туристических мест Сибири.

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Подробнее о том, что можно посмотреть в Тобольске за день, — в материале "Рамблера".

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Тобольский кремль

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Это единственный каменный кремль в Сибири. Он появился еще в те времена, когда Тобольск был центром огромной губернии. Сейчас это главная достопримечательность города, в чей ансамбль входят колокольня, семинария, Софийско-Успенский собор, Тюремный замок, где проводили ссылку декабристы, а также Покровский храм, в котором хранятся мощи митрополита Тобольского и всея Сибири чудотворца Иоанна.

Польский костел

РИА Новости

Католическая церковь Пресвятой Троицы представляет собой храм из красного кирпича с острыми шатровыми башенками и колокольней. Здание построено в неготическом стиле, а три его башни — довольно необычное архитектурное решение для города. Изначально на месте храма был дом молитвы, который построили для ссыльных поляков и литовцев. Когда здание обветшало, его полностью переделали. В 20-х годах СССР церковь, как и многие храмы, была закрыта и превращена в склад. Однако в 1993 году здание вновь стало функционировать как костел.

Базарная площадь

Департамент по культуре и туризму | Тобольск/vk.com

В прошлом Базарная площадь была главным местом торговли в Тобольске. Не так давно ее решили стилизовать под старину. Для жителей и гостей Тобольска открыли красивые деревянные лавки с выпечкой, фермерскими товарами и сувенирами. Кроме того, на площади появилась карусель.

Александровский сад в Тобольске

Департамент по культуре и туризму | Тобольск/vk.com

В 1837 году в Тобольск приезжал император Александр II, который на тот момент был еще цесаревичем. Когда император умер, на том месте, где он проживал, тоболяки установили часовню, вокруг которой позже был разбит и сад. Сейчас это место представляет собой облагороженную и чистую территорию с лавочками и дорожками для прогулок. В этом месте периодически проходят разные празднества.

Музей семьи императора Николая II

Департамент по культуре и туризму | Тобольск/vk.com