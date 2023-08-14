Что посмотреть в Адлере за один день

Адлер — популярный пляжный район Сочи. Из центра до него можно с легкостью добраться на автобусе за полчаса. Этот живописный уголок Черноморского побережья поражает туристов теплым климатом, солнечными пляжами и красивыми парками.

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Подробнее о том, что можно посмотреть на отдыхе в Адлере, — в материале "Рамблера".

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Олимпийский парк

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Этот парк был построен не так уж и давно — в 2013 году, прямо к началу сочинских Олимпийских игр. Однако за это время он успел стать буквально одной из самых популярных достопримечательностей Адлера. Там можно увидеть легендарную Олимпийскую деревню, дворцы, стадионы и ледовые арены. Кроме того, в этом парке постоянно проводятся различные мероприятия, например концерты и шоу или спортивные соревнования.

Отдельного внимания заслуживают поющие фонтаны.

РИА Новости

Вода переливается разными цветами, исполняются известные оперы и балеты. А ночью эта достопримечательность становится по-настоящему сказочной, поскольку с помощью светодиодов фонтаны выглядят как фейерверки.

Сочи Автодром

Sergei Kazantsev/commons.wikimedia.org

Довольно долгое время на этом автодроме проводили гонки знаменитой Формулы-1. Сейчас там можно посмотреть различные шоу и соревнования, а после них сходить в кафе и закупиться в сувенирных лавках. Если вы посетили автодром не из-за простого любопытства, а серьезно увлекаетесь автогонками, то даже можете попробовать сходить на увлекательную экскурсию.

Сочи Парк

sochipark.ru

Этот парк можно смело считать отечественным "Диснейлендом". Весело там будет не только детям, но и взрослым. Стиль парка выдержан в русских традициях: при виде него в голове сразу возникают образы из сказок и былин. Многие туристы советуют прокатиться на одной из самых впечатляющих горок в России —аттракционе "Квантовый скачок". Еще гости парка очень любят "Жар-птицу", которая является самым высоким аттракционом свободного падения.

Океанариум Sochi Discovery World Aquarium

Oceanarium SDWA/commons.wikimedia.org