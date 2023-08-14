Что посмотреть в Адлере за один день
Адлер — популярный пляжный район Сочи. Из центра до него можно с легкостью добраться на автобусе за полчаса. Этот живописный уголок Черноморского побережья поражает туристов теплым климатом, солнечными пляжами и красивыми парками.
Подробнее о том, что можно посмотреть на отдыхе в Адлере, — в материале "Рамблера".
Олимпийский парк
Этот парк был построен не так уж и давно — в 2013 году, прямо к началу сочинских Олимпийских игр. Однако за это время он успел стать буквально одной из самых популярных достопримечательностей Адлера. Там можно увидеть легендарную Олимпийскую деревню, дворцы, стадионы и ледовые арены. Кроме того, в этом парке постоянно проводятся различные мероприятия, например концерты и шоу или спортивные соревнования.
Отдельного внимания заслуживают поющие фонтаны.
Вода переливается разными цветами, исполняются известные оперы и балеты. А ночью эта достопримечательность становится по-настоящему сказочной, поскольку с помощью светодиодов фонтаны выглядят как фейерверки.
Сочи Автодром
Довольно долгое время на этом автодроме проводили гонки знаменитой Формулы-1. Сейчас там можно посмотреть различные шоу и соревнования, а после них сходить в кафе и закупиться в сувенирных лавках. Если вы посетили автодром не из-за простого любопытства, а серьезно увлекаетесь автогонками, то даже можете попробовать сходить на увлекательную экскурсию.
Сочи Парк
Этот парк можно смело считать отечественным "Диснейлендом". Весело там будет не только детям, но и взрослым. Стиль парка выдержан в русских традициях: при виде него в голове сразу возникают образы из сказок и былин. Многие туристы советуют прокатиться на одной из самых впечатляющих горок в России —аттракционе "Квантовый скачок". Еще гости парка очень любят "Жар-птицу", которая является самым высоким аттракционом свободного падения.
Океанариум Sochi Discovery World Aquarium
Один из крупнейших океанариумов в стране, который впечатляет зрителей большим количеством необычных морских обитателей и подводным туннелем: именно там проживают акулы и скаты. В океанариуме есть возможность не только лицезреть морских созданий, но и поплавать с ними. Кроме того, можно понаблюдать за тем, как кормят рыб, а также поучаствовать в шоу.