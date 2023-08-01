Что посмотреть в Выборге за один день

Выборг впечатляет туристов своей многовековой историей. За восемь веков город успел побывать шведским, финским и российским. Если вы отправились отдохнуть в Санкт-Петербург, но хотите разнообразить свою поездку, то поезжайте в Выборг — добраться до туда из культурной столицы можно всего лишь за один час.

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Подробнее о том, что посмотреть в Выборге во время однодневной поездки, — в материале "Рамблера".

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Красная площадь

Николай Дмитриевич Булыкин/commons.wikimedia.org

Красная площадь является главным местом для прогулок. Она вымощена брусчаткой, а в центре находится видный памятник Ленину. Часто на площади устраивают различные ярмарки, фестивали и концерты. Интерес также представляют постройки в европейском стиле. Например, пятиэтажное здание с двумя остроконечными башнями — бывший доходный дом купца Москвина.

Выборгский замок

Ludvig14/commons.wikimedia.org

Этот шведский замок, построенный в далеком 13 веке, — буквально самая главная достопримечательность Выборга. Один его вид очень впечатляет туристов. Замок располагается на острове между двумя мостами и разделяет два залива: Финский и Салакка-Лахти. Внутри находится музей, в котором можно окунуться в историю Выборга — как минимум с тех времен, когда город был еще шведским. Кроме того, в замке даже можно поучаствовать в настоящем рыцарском турнире. Правда, в очках виртуальной реальности.

Старый город

Борис Мавлютов/commons.wikimedia.org

Старый город — исторический центр и одно из самых популярных мест Выборга. Именно этот район становится локацией для кинокартин, действие которых происходит несколько столетий назад. Уникальный архитектурный стиль Старого города сложился за счет слияния нескольких культур: шведской, немецкой, финской и русской. Не зря район так похож на традиционный европейский городок.

Olga1969/commons.wikimedia.org

Одна из самых ярких достопримечательностей Старого города — Часовая башня. Раньше она была колокольней выборгского кафедрального собора. Внутри башни находится винтовая лестница. Поднявший по ней, вы сможете оказаться на смотровой площадке, с которой прекрасный открывается вид на залив, Старый город и Выборгский замок.

Парк Монрепо

Krimarka/commons.wikimedia.org

В 18 веке на месте парка располагалась усадьба президента Петербургской академии наук барона Фон Николаи. Поскольку барон был творческой и довольно чувствительной натурой, он решил построить себе специальное место, где сможет избавиться от эмоциональных переживаний. Не зря сейчас парк называется "Монрепо": с французского это слово переводится как "мой покой". В нынешнее время Монрепо является природным заповедником, где можно отлично прогуляться.

Таверна

taverna_vyborg/vk.com