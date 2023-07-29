Что посмотреть в Кисловодске за один день

Кисловодск — знаменитый курортный город Кавказских Минеральных Вод, который славится своими термальными источниками и красивыми видами. Русские классики, например Михаил Лермонтов, любили описывать отдых своих героев именно в Кисловодске. Этот город можно хорошо изучить даже за один день.

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Подробнее о том, какие достопримечательности точно стоит увидеть в Кисловодске, — в материале «Рамблера».

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Курортный бульвар

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Это самая главная улица в Кисловодске. Курортный бульвар начинается у Октябрьской площади и заканчивается у Нарзанной галереи. Протяженность улицы составляет полкилометра. Раньше Курортный бульвар носил другое название — Тополиная. Все благодаря большому количеству зелени и деревьев. Именно вблизи этой улицы располагаются основные кисловодские здравницы.

Нарзанная галерея

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Главная достопримечательность этого места — источник с минеральной водой, который располагается под стеклянным куполом. В галерее также есть фонтанчик, скамейки для отдыха и прогулочные дорожки. В летнюю жару всегда можно зайти внутрь и выпить холодного нарзана.

Национальный парк «Кисловодский»

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Этот парк также принято называть Курортным. Он является одной из самых крупных озелененных территорий в Европе. В парке есть канатная дорога, с высоты которой открывается прекрасный вид на природу. Кроме того, стоит обязательно увидеть Каскадную лестницу, колоннаду главного входа, галереи и павильоны. Запоминающееся место Курортного парка — Храм воздуха, рядом с которым, по слухам, можно вдохнуть самый целебный воздух во всем городе.

Цветочный календарь

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Неподалеку от входа в Курортный парк находится необычный календарь. Композиция полностью сделана из цветов, кустарников и трав. В верхней части календаря выложено название города-курорта. По центру можно увидеть циферблат с часами, а в нижней части панно — месяц и дату. Ежедневно сотрудники парка меняют дату, пересаживая цветы в другом порядке.

Долина роз

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