Старая Европа: что посмотреть в Зеленоградске за день
В Калининградской области находится курортный город, где можно окунуться в атмосферу старинных европейских улиц, — Зеленоградск. Это место поражает своими удивительными архитектурой и морем. А еще обязательно стоит познакомиться с местными пушистыми жителями — котами. Городок небольшой и уютный, поэтому его вполне можно обойти за день.
"Рамблер" рассказывает, что обязательно стоит увидеть в Зеленоградске, если окажетесь там на один день.
Променад Зеленоградска
Променад Зеленоградска — замечательное место для отдыха и прогулок. Вдоль широкой набережной растянулся Центральный пляж, чья протяженность составляет более 2-х километров. Берег с мягким песком позволяет неспешно прогуливаться вдоль кромки воды, а высокий пирс — в любой момент запрыгнуть в морские глубины. Вокруг можно увидеть кафе, качели, спортивные тренажеры, детские аттракционы и площадки. Кроме того, поражают своей красотой прекрасные скульптуры, например "Русалка" и "Серый балтийский тюлень".
Городской парк
Этот парк открыли еще в конце XIX веке. Раньше по нему разгуливали барышни под руку с кавалерами, играли в теннис и крокет. А сейчас местные жители и гости города наслаждаются видами большого зеленого сада, в жаркие дни скрываясь под тенью деревьев. Очень примечателен Тортилин пруд, который назван в честь черепахи из сказки про Буратино. Его украшают прекраснейшие фонтан и кувшинки.
Старый город
Улицы этого района сохранили множество низкоэтажных зданий, чья архитектура очень эклектична. От немецких вилл так и веет неоготикой, северо-европейским модерном, югендстилем. Безусловно, они отреставрированы, но все еще несут в себе удивительную атмосферу старины.
Церковь Преображения Господня
В районе старого города располагается православный храм "Церковь Преображения Господня", которая в 1897 году была освящена как лютеранская кирха Св. Адальберта. Выполнена из красного кирпича, башня сделана в готическом стиле.
Водонапорная башня Зеленоградска
Знаменитая водонапорная башня была построена в начале XX века, однако после войны ее перестали использовать по назначению. Сейчас это место является частным музеем о кошках и смотровой площадкой.
Памятник зеленоградским котам
Зеленоградск — город кошек, поэтому совсем неудивительно, что этим пушистым животным даже посвящен один из памятников. Скульптура находится на пересечении Курортного проспекта и Пограничной улицы. Памятник изображает кота, сидящего на подоконнике. Кроме того, он может вращаться, а потому многие используют его как аттракцион.