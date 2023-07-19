Что посмотреть в Зеленоградске за день

В Калининградской области находится курортный город, где можно окунуться в атмосферу старинных европейских улиц, — Зеленоградск. Это место поражает своими удивительными архитектурой и морем. А еще обязательно стоит познакомиться с местными пушистыми жителями — котами. Городок небольшой и уютный, поэтому его вполне можно обойти за день.

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"Рамблер" рассказывает, что обязательно стоит увидеть в Зеленоградске, если окажетесь там на один день.

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Променад Зеленоградска

promenad39.ru

Променад Зеленоградска — замечательное место для отдыха и прогулок. Вдоль широкой набережной растянулся Центральный пляж, чья протяженность составляет более 2-х километров. Берег с мягким песком позволяет неспешно прогуливаться вдоль кромки воды, а высокий пирс — в любой момент запрыгнуть в морские глубины. Вокруг можно увидеть кафе, качели, спортивные тренажеры, детские аттракционы и площадки. Кроме того, поражают своей красотой прекрасные скульптуры, например "Русалка" и "Серый балтийский тюлень".

Городской парк

РИА Новости

Этот парк открыли еще в конце XIX веке. Раньше по нему разгуливали барышни под руку с кавалерами, играли в теннис и крокет. А сейчас местные жители и гости города наслаждаются видами большого зеленого сада, в жаркие дни скрываясь под тенью деревьев. Очень примечателен Тортилин пруд, который назван в честь черепахи из сказки про Буратино. Его украшают прекраснейшие фонтан и кувшинки.

Старый город

Улицы этого района сохранили множество низкоэтажных зданий, чья архитектура очень эклектична. От немецких вилл так и веет неоготикой, северо-европейским модерном, югендстилем. Безусловно, они отреставрированы, но все еще несут в себе удивительную атмосферу старины.

Церковь Преображения Господня

feo.blagochin.ru

В районе старого города располагается православный храм "Церковь Преображения Господня", которая в 1897 году была освящена как лютеранская кирха Св. Адальберта. Выполнена из красного кирпича, башня сделана в готическом стиле.

Водонапорная башня Зеленоградска

РИА Новости

Знаменитая водонапорная башня была построена в начале XX века, однако после войны ее перестали использовать по назначению. Сейчас это место является частным музеем о кошках и смотровой площадкой.

Памятник зеленоградским котам

РИА Новости