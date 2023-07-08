В последние годы популярность Калининграда у российских туристов значительно возросла. В какой-то момент это попросту стало модным — соцсети заполнились фотографиями с поездок.

Калининград — это уникальный город, который предлагает туристам множество интересных достопримечательностей и возможностей для отдыха. Он расположен на Балтийском побережье и окружен прекрасными пляжами и заповедниками. Здесь можно насладиться купанием в море, прогуляться по живописным паркам и насладиться видами природы.

К тому же Калининград находится в западной части России, недалеко от границы с Польшей и Литвой. Это делает его удобным местом для посещения для туристов, желающих сочетать поездку в Россию с посещением других европейских стран.

Однако у этого туристического направления есть еще масса плюсов. Смотрите видео о том, что точно стоит сделать, посетив Калининград летом.