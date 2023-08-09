Не только пляжи: 5 открытых бассейнов Москвы

Жаркое лето в Москве тоже можно провести приятно. Если вы не хотите купаться в открытом водоеме, опасаясь течения и отсутствия надлежащей санитарии, то можете освежиться в другом месте — открытом бассейне.

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В городе находится несколько отличных бассейнов под открытым небом: с водными аттракционами, зоной отдыха, кафе, душевыми. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

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Чайка

chayka-sport.ru

Один из самых популярных открытых бассейнов в Москве, который находится на берегу Москвы-реки рядом с Крымским мостом. Можно поплавать в двух бассейнах: один — 50-метровый, второй — 25-метровый. Кроме того, помимо обычного плавания, у посетителей "Чайки" есть возможность заняться аквааэробикой, дайвингом и фридайвингом. На территории также присутствуют банный комплекс, чилл-зона, тренажерный зал, кафе.

Где находится: м. Парк Культуры, Турчанинов переулок, 3с1.

The Bassein

thebassein.ru

Этот летний бассейн располагается в парке "Сокольники" — далеко от оживленных аллей. Взрослые и дети могут поплавать в двух бассейнах с подогревом. На территории находятся барная зона, раздевалки и душевые, столы для пинг-понга, площадка для занятий йогой и аэробикой. Для гостей также предусмотрены дощатые настилы с лежаками. Более того, с понедельника по субботу в The Bassein проводят вечеринки.

Где находится: Парк Сокольники, Митьковский проезд 1с1.

Аквакомплекс "Лужники"

aqua.luzhniki.ru

На территории комплекса работают два бассейна с подогревом: пляжный и спортивный. Есть волейбольная площадка, зона отдыха с шезлонгами, кафе, раздевалки, душевые и сауна. А после плавания можно насладиться услугами салона VSPA, например массажем. Для маленьких пловцов оборудована детская площадка.

Где находится: ул. Лужники, 24, стр. 4

Акватория "ЗиЛ"

aquatoria-zil.ru

Этот спортивный бассейн открылся относительно недавно, поэтому людей в нем бывает не так много. На территории комплекса находится два бассейна: крытый и 50-метровый под открытым небом. Перед входом обязательно просят справку. Есть зона отдыха с лежаками, тренажерный зал, батутный центр.

Где находится: ул. Автозаводская, 23а, корп. 4

Shore House

shore-house.ru

Это открытый летний бассейн при яхт-клубе на Москве-реке. На территории располагаются бар с самообслуживанием и летняя кухня. Если вы пришли большой компанией, то есть возможность арендовать VIP-шатры и бунгало. В стоимость билета включены шезлонг и полотенце.