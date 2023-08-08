Пляжи Москвы: где спастись от жары в пределах города

Если вам приходится проводить лето в Москве, это совсем не повод отказывать себе в отдыхе на пляже.

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В пределах города есть несколько отличных пляжей, которые позволят принять солнечные ванны, отдохнуть и хотя бы ненадолго отвлечься от хлопот мегаполиса.

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Подробнее о лучших пляжах столицы – в материале "Рамблера".

Строгинская пойма

На Щукинском полуострове расположился крупный и весьма популярный среди москвичей пляж. Здесь существуют как платные зоны, так и бесплатные. Если же вы из тех, кто жаждет активного отдыха, Строгинская пойма вас также приятно удивит. Здесь можно покататься на водных лыжах, а после этого прокатиться на велосипеде или поиграть в теннис. Для маленьких детей здесь есть просторная игровая площадка.

Где: метро "Строгино"

Серебряный Бор

Серебряный Бор также славится своими размерами. Территория пляжа позволяет комфортно разместиться совершенно разным категориям отдыхающих: здесь могут отдохнуть и семьи с детьми, и молодежь, и ВИП-персоны. Инфраструктура на пляже разнообразная, поэтому перед посещением стоит решить, какой вид отдыха необходим именно вам.

Где: поселок Серебряный Бор, ближайшая станция метро "Полежаевская"

Пляж "Тропарево"

Данный пляж расположен в Тропаревском парке и идеально подходит для семейных выходных. Здесь есть зоны для купания, для катания на лодках и катамаранах, зона для детей, а также кафе и пункты прокатов велосипедов. Выбирайте, что душе угодно и смело планируйте выходные.

Где: метро "Теплый стан"

Борисовские пруды

mosprogulka.ru

Живописные Борисовские пруды являются частью Царицынского парка. Несмотря на то, что купаться здесь нельзя, многие москвичи выбирают данный пляж для отдыха. И неспроста: здесь есть навесы, шезлонги, спортивные и детские площадки. А еще пруды порадуют рыбаков: считается, что в Борисовских прудах легко поймать рыбу.

Где: метро "Царицыно"

Пляж Северного речного вокзала

Пляж открылся только в 2022 году, но уже стал одним из любимейших у многих москвичей и туристов. Здесь оборудована комфортабельная зона отдыха с бассейном под открытым небом. Кроме того, установлены лежаки с зонтиками, шезлонги, душ и кабинки для переодевания. После купания и солнечных ванн можно заглянуть в один из здешних ресторанов и подкрепиться.