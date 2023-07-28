Москва – огромный мегаполис с огромным количеством достопримечательностей и просто красивых мест. Но если вы ищете, куда сходить на выходных, чтобы спокойно прогуляться и отдохнуть на природе, то вам пригодится этот список мест.

Музей-заповедник "Царицыно"

Этот грандиозный дворцово-парковый ансамбль XVIII века – одно из самых популярных мест для прогулок в Москве. Огромный парк с прудами, мостиками и скульптурами, величественный Большой дворец и другие архитектурные сооружения перенесут вас в атмосферу царской России.

Усадьба "Архангельское"

Еще один замечательный дворцово-парковый комплекс находится в Подмосковье в двух километрах от города Красногорск. Усадьба известна прежде всего своим великолепным дворцом в стиле классицизма. Здесь можно с погулять по аллеям, полюбоваться памятниками и сделать красивые фото.

Измайловский кремль

Яркий образец русского зодчества находится неподалеку от Измайловского парка. Кремль состоит из девяти музеев и выставочных площадок, поэтому каждый сможет найти здесь занятие себе по душе.

Подробнее об остальных местах для прогулок рассказала в своем видео блогер @Nastyakapustina_ на странице в TikTok.