Куда отправиться из Петербурга на выходные

Если вы оказались в Санкт-Петербурге, но уже умудрились посмотреть каждый уголок культурной столицы, то самое время отправиться исследовать Ленинградскую область. Все города уникальны. Одни из них поражают средневековой атмосферой, а другие — связью с русскими классиками и литературным прошлым.

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Подробнее о пяти городах, куда можно отправиться из Петербурга на выходные, — в материале "Рамблера".

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Пушкин

РИА Новости

Раньше город Пушкин имел другое название — Царское Село. Он является самым известным литературным символом России. Когда-то именно там находился Царскосельский лицей, в котором обучался Александр Сергеевич Пушкин, а еще свои учебные годы в этом городе провели Анна Ахматова и Николай Гумилев. Туристы, которые приезжают в Пушкин, первым делом посещают музей-заповедник Царское село с его красивыми парками и дворцами. Кроме того, Пушкин — ближайший пригород Санкт-Петербурга. До него можно добраться на автобусе, маршрутке, электричке.

Шлиссельбург

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Шлиссельбург был основан в начале XIV столетия. В городе располагается множество лодочных причалов, с которых открывается вид на Ладожское озеро и главную достопримечательность города — крепостью Орешек. Этот бастион построил внук Александра Невского, чтобы защитить территорию от шведских войск. Во времена Петра Великого крепость превратилась в тюрьму, позднее там даже держали некоторых из декабристов. Однако в период Великой отечественной войны Орешек держала осаду 500 дней и не давала замкнуть блокадное кольцо. До города можно доехать на машине, автобусе, электропоезде.

Выборг

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Этот средневековый город основали шведы в 1293 году во время крестового похода. Долгое время он переходил то к шведам, то к русским, однако в эпоху правления Петра I город стал окончательно принадлежать Российской империи. Выборг поражает своими старинными постройками. Самая популярная достопримечательность города — Выборгский замок, который теперь является еще и музеем. Добраться до места из Петербурга можно на поезде или машине за несколько часов.

Гатчина

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