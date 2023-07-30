5 городов Золотого кольца, которые обязательно стоит посетить

Золотое кольцо — туристические маршрут, который включает в себя древние города Северо-Восточной Руси. Проезжая по этим местам, вы будто отправляетесь прошлое. Живописные церкви, деревянные дома, обширные прерии вдохновляют многих туристов сесть в машину и отправиться в дорожное путешествие.

© Игорь Шелапутин/commons.wikimedia.org

Подробнее о городах Золотого кольца — в материале "Рамблера".

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Сергиев Посад

Grigorius m/commons.wikimedia.org

Сергиев Посад — хранитель исторических памятников Руси. Он стал единственным городом Золотого кольца, который вошел в состав Московской области. Самая главная достопримечательность этого места — легендарный мужской монастырь Троице-Сергиева лавра, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом монастыре находятся мощи Сергея Радонежского, в честь которого назван город. В Сергиеве Посаде находится около полусотни древних белокаменных зданий, которые поражают своей красотой.

Ростов Великий

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Этот древний город упоминался еще в Повести временных лет — в летописи, датированной 862 годом. Ростов Великий славится своим кремлем, который долгое время служил резиденцией митрополита Ионы Сысоевича. Единый ансамбль вместе с кремлем составляет один из самых красивых храмов России — Успенский собор. Этот город также славится вкусными блюдами русской кухни, например пельменями с начинкой из щуки.

Кострома

Яна Краснопевцева/commons.wikimedia.org

Город знаменит своим белокаменным Ипатьевским монастырем, в котором на царство был избран первый человек из династии Романовых — Михаил Романов. Монастырь включает в себя Екатерининские ворота, Троицкий собор с колокольней, палаты Романовых, усыпальницу Годуновых. А в библиотеке даже хранится Ипатьевская летопись, которая считается одной из самых древних. В Костроме также можно посетить лосиную ферму и заповедники.

Владимир

Vladimir-city/commons.wikimedia.org

На протяжении долгого времени Владимир считался номинальной столицей Северо-Восточной Руси. Город известен своими Золотыми воротами, которые построили еще в далеком XII веке. В свое время они стали мощным военным сооружением и помогли жителям города выстоять под натиском ордынских войск. Кроме того, во Владимире располагается Успенский собор, где в прошлом князья венчались на княжение. Внутри хранятся известные всему миру фрески Андрея Рублева.

Ярославль

Яна Краснопевцева/commons.wikimedia.org