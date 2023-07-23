Самые атмосферные уездные города России

Уездным городом в русской литературе обычно обозначают захолустье и глубокую провинцию. На первый взгляд может показаться, что это обозначение может обидеть местных жителей. Однако на самом деле эти города до сих пор сохраняют атмосферу России середины прошлого века.

Люди приезжают в такие города, чтобы уединиться с природой, отдохнуть от города и цивилизации и вспомнить, как проводили лето у бабушки в деревне. В материале “Рамблера” — города, где царит атмосфера шика русской глубинки.

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Суздаль

Один из наиболее популярных уездных городов у жителей центральной России. Он действительно сохранил очарование Древней Руси. По периметру города расположены малоэтажные домики, для жилья можно рассмотреть небольшие теремы или апарт-отели. Все они стилизованы под русскую глубинку. Есть и более интересные варианты с полным погружением, где туристы попадают в настоящую избу.

Из развлечений здесь можно рассмотреть посещение соборов, музея зодчества и прогулки по городу. Для туристов также организовывают игры на свежем воздухе и ярмарки.

Плес

Этот город входит в рейтинг самых посещаемых в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Плес — крупный исторический центр, который также сохранил атмосферу русского уезда. Малоэтажные здания, старинные церкви и храмы на каждом шагу, кафе традиционной русской кухни — все это сохранилось здесь, казалось бы, в первозданном виде. На самом деле, многие дома и храмы действительно были отреставрированы, но их внешний вид основан на том, что находилось в этих местах раньше.

По городу расположены соборы, скульптуры, памятники, музеи и галереи. Сам он стоит на берегу реки Волга, поэтому в теплое время года открываются живописные пляжи, где можно купаться.

Углич

Чаще всего туристы приезжают в этот город по круизным маршрутам, но можно доехать и самостоятельно на машине. Углич имеет большую историю, в частности, знаменит тем, что здесь погиб царевич Дмитрий. Здесь сохранились действующие церкви и монастыри, которые были построены еще во времена царской России. Здесь также есть много частных музеев: тюремного искусства, водки, кукол, велосипедов и игральных карт.