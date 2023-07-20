Что посмотреть в Петрозаводске за один день

Петрозаводск был основан в 1703 году, одновременно с Санкт-Петербургом. Однако, по задумке Петра Первого, город на берегу Онежского озера должен был решать иные задачи, нежели новая столица. В Петрозаводске был построен большой оружейный завод, отсюда, собственно, и название города.

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Несмотря на то, что по количеству достопримечательностей и памятников Петрозаводск значительно уступает Петербургу, в городе есть на что посмотреть и что запомнить. Советами о том, куда сходить в Петрозаводске, если вы оказались в городе всего на один день, делится «Рамблер».

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Набережная Онежского озера

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Открытие главного городского променада состоялось в 1994 году, с тех пор Онежская набережная стала одной из главных достопримечательностей Петрозаводска. Здесь круглосуточно гуляют люди, особенно в период белых ночей. На набережной можно послушать уличных музыкантов, полюбоваться великолепными видами второго по величине озера в Европе или даже поиграть на пианино: летом его ставят для всех желающих в ротонде. Кстати, ротонда — одно из мест в городе, куда обязательно приезжают молодожены. Так что увидеть здесь свадебную процессию можно практически каждый день. Кроме пейзажей и счастливых лиц женихов и невест на Онежской набережной стоит посмотреть и на скульптурные композиции. Самая узнаваемая из них — «Рыбаки», она была подарена Петрозаводску городом Дулут (США). Также на набережной расположены скульптуры «Место встречи», «Волна дружбы», «Дерево желаний» и другие.

Фонтан «Молекула»

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Необычная скульптура «Молекула фуллерена», расположенная на Студенческом бульваре напротив петрозаводского государственного университета, — настоящий символ города. Создана она была по проекту архитектора Евгения Таева в 1996 году. Почему именно эта молекула удостоилась такой чести? Дело в том, что фулеррен в естественном состоянии встречается только в месторождениях шунгита в Карелии. Где же еще, как не в Петрозаводске увековечить это молекулярное соединение в виде многогранника. Летом возле скульптуры работает небольшой фонтан. Именно поэтому это месть часто и называют Фонтан «Молекула».

Храм Александра Невского

Ludvig14/commons.wikimedia.org