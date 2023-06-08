Что посмотреть в Тарусе за один день

Небольшой городок в Калужской области стал настоящим центром притяжения творческих личностей. Здесь провел большую часть жизни писатель Константин Паустовский, в детстве и юности Марина Цветаева проводила здесь лето, дачный отдых организовывал себе в Тарусе художник Василий Поленов, снимала жилье поэтесса Белла Ахмадулина.

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Неудивительно, что именно с известными личностями, жившими в разные годы в Тарусе связано большинство ее достопримечательностей. Но есть в городе и другие интересные места.

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О том, что можно посмотреть в Тарусе за короткое время, читайте в материале «Рамблера».

Соборная площадь

РИА Новости

Пешеходная часть города, которую, как правило, посещают все туристы. Именно отсюда чаще всего и начинается путешествие по Тарусе. Ведь именно вокруг Соборной площади располагаются первые достопримечательности города, в частности, собор Петра и Павла, построенный в 1789 году. В 1790 году собор был освящен в честь апостолов Петра и Павла. В 1930-е годы храм закрыли, разобрали его колокольню, сняли купола. Заново восстановили собор в 1991 году.

А еще на Соборной площади здесь можно приобрести местные сувениры, покататься на лошадях и просто полюбоваться видами.

Музей семьи Цветаевых

Расположенный на улице Розы Люксембург, 30 дом, в котором сейчас находится музей, был куплен дедом Марины Цветаевой, а затем принадлежал его второй жене. Среди экспонатов музея — личные вещи семьи Цветаевых, в том числе мебель, которую перевезли сюда из их московской квартиры. Также здесь можно увидеть уникальные фотографии, рисунки, сборники стихов Цветаевой, изданные еще при ее жизни, автографы и многие другие интересные вещи. В Тарусе Марина Цветаева провела детство и юность. Открытие музея приурочили к столетию поэтессы.

Храм Воскресения Христова в Тарусе (Воскресенская церковь)

РИА Новости (храм в 1930-е годы)

На Воскресенской горе, отделенной от основной части города оврагом, расположился белокаменный храм, построенный еще в середине XVII века. Церковь, которую несколько раз перестраивали в XVIII-XIX столетиях (мастера отделали фасад в русско-византийском стиле и добавили южный придел), по праву считается старейшей постройкой Тарусы. Во времена СССР трехпрестольный храм (в честь Воскресения Христова, в честь Иоанна Кронштадтского и в честь Боголюбской иконы Божией Матери) был практически разрушен. В 1988 году церковь была отреставрирована. Особого внимания заслуживают старинные иконы и роспись стен.

Тарусская картинная галерея