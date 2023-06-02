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Что посмотреть в Архангельске за один день

Протянувшийся вдоль устья Северной Двины на 30 километров Архангельск в свое время стал первым российским морским портом.

Что посмотреть в Архангельске за один день
© РИА Новости

В наши дни туристы чаще всего задерживаются здесь совсем ненадолго, отправляясь в дальнейшее путешествие к Соловецким островам или в Малые Карелы. Но тем, кто не готов просто сидеть в номере отеля по приезду в новый город, есть, чем заняться во время вынужденной остановки.

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О том, что можно успеть посмотреть в Архангельске за один день, читайте в материале «Рамблера».

Свято-Никольский храм

Этот храм, который в народе еще называют Никольская церковь был построен в 1904 году на месте Никольской часовни Николо-Корельского монастыря. Проект прямоугольной одноглавой церкви с шатровой колокольней и ажурными решетками на окнах был разработан архитектором Андреем Каретниковым. На сегодняшний день это одна из самых молодых уцелевших дореволюционных построек. Правда, внутреннее убранство церкви, увы, не сохранилось: можно полюбоваться лишь уцелевшими старинными росписями. В конце 1920-х годов Свято-Никольский храм был закрыт, но теперь он снова действующий, в нем проходят службы.

Мыс Пур-Наволок

@gmyrya_e

Обойти эту достопримечательность Архангельска вниманием будет непростительной ошибкой. Ведь именно на этом месте в 1584 году Иван Грозный приказал возвести крепость, с которой и начал свое развитие город. Небольшая уцелевшая часть крепости находится тут и поныне. Неподалеку от нее установлен памятник в виде морской волны, напоминающий жителям города и туристам об историческом значении этого места.

Северный морской музей

В здании бывшего Морского пассажирского вокзала расположился построенный в 70-х годах XX века Северный морской музей. В его экспозиции 23 тысячи экспонатов, которые начали собирать еще очевидцы исторических событий. Ветераны были и первыми экскурсоводами. На сегодняшний день в музее находится самая большая коллекция моделей судов XVI — XX столетий, а также инструментов и приборов промыслового и судового оборудования.

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Лютеранская церковь Святой Екатерины

Paramecium/commons.wikimedia.org

В Архангельске, который был городом торговым, проживало большое количество иностранцев, в основном это были европейцы-протестанты. Для них в 1768 году и была построена первая каменная лютеранская церковь. За время существования ее не раз реставрировали. Тот облик, который у церкви сейчас, она приобрела в XIX веке: у нее появилась колокольня, выполненная в готическом стили, и алтарная аспида в стиле модерн. В наши дни церковь Святой Екатерины стала камерным залом Поморской государственной филармонии, где проводят концерты: внутри храма расположен орган во всю высоту постройки.

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