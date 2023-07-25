Где искать Мальдивы в России
Мальдивы — популярный курорт, аналогов которому нет в мире. Он отличается лазурной голубой водой, белым песком и островами, на каждом из которых расположен один или несколько отелей.
Однако путешественники все чаще находят курорты, похожие на Мальдивы. Поэтому название страны уже стало нарицательным для красивых и чистых пляжей. О том, где искать Мальдивы в России, — в материале “Рамблера”.
Крымские Мальдивы
Таким термином называют пляж Оленевка в Крыму, который расположен на западе полуострова. Оленевка находится недалеко от Евпатории, растянулась на 20 километров вдоль берега и представляет собой несколько разделенных пляжей с чистой голубой водой и белым песком. Здесь не хватает только коралловых рифов и островов с бунгало.
Однако у этих пляжей есть единственный минус — отсутствие инфраструктуры. Это — дикие пляжи, где нет лежаков и зонтиков, а также многих удобств. Поэтому, приезжая в Оленевку, будьте готовы к тому, что вас ждет дикий отдых.
Уральские Мальдивы
Каолиновый карьер в Челябинской области был назван в честь зарубежного курорта из-за лазурного цвета воды. Раньше здесь добывали разновидность белой глины под названием каолин. Залежи оказались не такими большими, поэтому теперь место популярно у туристов благодаря живописным ландшафтам.
Однако рядом с карьером находится свалка, откуда в воду попадают опасные элементы, поэтому местным жителям не рекомендуется купаться в воде. Многие приезжают сюда позагорать, сделать шашлыки и просто погулять.
Ленинградские Мальдивы
в Гатчинском районе Санкт-Петербурга находится озеро Донцо. Прогуливаясь вдоль берега, можно увидеть лазурную воду и белый песок. Жители северной столицы приезжают сюда летом для того, чтобы освежиться. Место подойдет в том числе для отдыха с детьми, так как вход в озеро пологий, а вода теплая. Берег у озера широкий, поэтому места достаточно много для всех желающих. Тем не менее, местные жители рекомендуют посещать Ленинградские Мальдивы по будням, чтобы не сидеть в толпе других людей.
Однако стоит помнить, что пляжи здесь ничем не оборудованы, поэтому отдых на озере будет диким. Несколько раз в озере даже встречали змей.