Почему итальянцы боятся посещать остров Повелья

В мире много таких мест, куда опасаются отправляться даже бывалые путешественники. Лишь самые отважные готовы рискнуть и побывать там, где мистика переплетается с реальностью.

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Одно из таких мест, которые называют самыми страшными в мире — итальянский остров Повелья.

О том, почему сами итальянцы боятся посещать это место и не советуют делать это другим туристам, читайте в материале «Рамблера».

Дурная слава об острове Повелья пошла еще со времен Римской империи. Говорят, именно тогда сюда начали отправлять больных чумой. На острове зараженные люди и умирали, а тела их отправляли в братскую могилу. Несчастных, которые нашли на острове последний приют было так много, что в народе стали шептаться, что земля Повельи наполовину состоит из глины, а другую половину составляет прах навсегда упокоившихся здесь людей.

В 1920-х годах Повелья еще раз подтвердила свой «статус» одного из самых страшных мест мира: здесь открыли психиатрическую лечебницу, дурная слава о которой быстро распространилась по миру. По слухам, здесь на пациентах проводили жуткие эксперименты. Души несчастных, по слухам, пополнили ряды тех, кто навсегда остался на Повелье. Пациенты лечебницы нередко жаловались на тревожащие их голоса, но их рассказы, конечно, никто не принимал всерьез.

После закрытия клиники никаких новых объектов на острове строить не стали: слишком уж плохую репутацию заслужило это место. Никому не хотелось испытывать судьбу и проверять, правдивы ли слухи о неупокоенных душах острова.