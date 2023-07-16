Что происходит в городе, где живут одни женщины

В Бразилии живут настоящие амазонки, которые построили матриархальное общество. Город Нойва-ду-Кордейру расположился недалеко от Рио-де-Жанейро и мужчины могут въезжать сюда только по выходным.

© Noiva do Cordeiro

Нойва-ду-Кордейру — небольшой город, где живет около 600 женщин в возрасте от 25 до 35 лет. О том, зачем они отгородились от мужчин и чем занимаются, — в материале “Рамблера”.

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Легенда основания города относится к 1891 году. Тогда в Бразилии был развит исключительно патриархат и женщины не могли по своему желанию уйти от своего супруга. Однако не все браки были действительно счастливыми.

Согласно истории, которую передают друг другу жительницы города, его основательницей была Мария Сеньоринья де Лима. Она жила в этих краях с мужем, но решила от него уйти из-за его тирании. Жители деревни изгнали женщины, обвинив ее в том, что она не смогла выполнить свои супружеские обязанности.

Noiva do Cordeiro

Тогда де Лима нашла подходящую местность и основала собственное поселение, где жили одни женщины. Она создала собственные порядки и пригласила присоединиться к ней женщин со всей Бразилии, где они строили новое современное общество.

Нойва-ду-Кордейру сейчас

Сейчас женщины, живущие здесь, продолжают дело основательницы Марии Сеньориньи де Лимы. Они ведут совместное сельское хозяйство, строят дома и сами справляются с тяжелым физическим трудом. Так они доказывают, что идеальное общество может существовать без мужчин.

Тем не менее, несмотря на жизнь в женском обществе, обитательницы Нойва-ду-Кордейру имеют мужей и сыновей, которые живут в соседней деревне. Раньше им разрешалось видеться только за пределами города, но недавно для мужчин сделали послабление — теперь они могут приезжать в город на выходные.

Однако вскрылась еще одна проблема — многие женщины, живущие здесь, не могут найти себе возлюбленного для продолжения рода. Поэтому они приглашали мужчин к себе для того, чтобы найти себе пару. По их словам, многие семьи здесь уже породнились, поэтому большинство из них — двоюродные и троюродные сестры.

Noiva do Cordeiro