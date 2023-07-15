Где в России можно увидеть китов

А вы знали, что у российских берегов обитают горбатые киты и касатки? Увидеть их проще, чем кажется! Достаточно купить путевку и отправиться в организованный тур, который включает наблюдение за китами и другими обитателями Севера. "Рамблер" расскажет, куда ехать и с кем.

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Оказаться рядом с китом — мечта многих людей, и это вовсе недешевая мечта. Цена на такой туризм варьируется от 50 тысяч рублей и до бесконечности, но это определенно тот опыт, который стоит своих денег.

Териберка

Летом к берегам Териберки приходит много рыбы и планктона. Из китообразных зимой чаще всего здесь встречаются беломордые дельфины, морские свиньи и малые полосатики. А если повезет, есть шанс увидеть даже горбатых китов, касаток и белух.

Цена на человека: 27 500—50 000 Р

Компании: North for you, My way, Russia Discovery

Соловецкие острова

Просторы Белого моря, чистый воздух, монастырская кухня, возможность попробовать беломорские гигантские мидии и, конечно же, погрузиться в историю ГУЛАГа. Летом на мыс Белужий приплывают белухи и тюлени.

Цена на человека: 43 500—56 600 Р

Компании: "Открой север", Team Trip, YouTravel

Камчатка

Такую природу как на Камчатке вы не увидите из своего окна. Размеренный образ жизни и закаленный характер местных жителей покорят вас, в довесок прибавятся