Горбатый кит проглотил туристок у берегов Калифорнии

Горбатый кит проглотил двух женщин, которые катались на каяке, у берегов Калифорнии. Инцидент попал на камеру людей, которые катались рядом с девушками. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

На ролике можно увидеть, как кит моментально заглатывает каяк вместе с двумя девушками. Но через секунду млекопитающее выплевывает людей.

Обычно киты захватывают людей по ошибке, так как не едят мясо. Их основными продуктами питания являются криль и мелкая стайная рыба.

К счастью, девушки не пострадали и даже не сразу поняли, что оказались внутри огромного кита.