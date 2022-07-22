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45 минут назад

Горбатый кит проглотил туристок у берегов Калифорнии

Даша Краснова

Горбатый кит проглотил двух женщин, которые катались на каяке, у берегов Калифорнии. Инцидент попал на камеру людей, которые катались рядом с девушками. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

На ролике можно увидеть, как кит моментально заглатывает каяк вместе с двумя девушками. Но через секунду млекопитающее выплевывает людей.

Обычно киты захватывают людей по ошибке, так как не едят мясо. Их основными продуктами питания являются криль и мелкая стайная рыба.

К счастью, девушки не пострадали и даже не сразу поняли, что оказались внутри огромного кита.

До этого мы рассказывали, как проглоченному китом дайверу удалось выжить.

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