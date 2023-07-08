3 места России, где можно провести отпуск в горах

Хороший отпуск не предполагает лишь купание в море и лежание на пляже. Иногда стоит попробовать более активный отдых и отправиться в горный тур. Это отличная возможность насладиться пешими тропами, покорить величественные вершины и вдохновиться пейзажами вокруг.

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Подробнее о том, какие места в России идеально подходят для отпуска в горах, — в материале "Рамблера".

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Крым

Яна Краснопевцева/commons.wikimedia.org

Горы в Крыму — отличное место для любителей походов и скандинавской ходьбы. Нельзя сказать, что на этом полуострове находятся самые высокие горы в Россиии, но есть много каменистых холмов, поросших редким лесом, и восхитительных пиков. Именно они делают местность вокруг такой живописной. Кроме того, можно попробовать отправиться в мини-путешествие на горных велосипедах.

Самые популярные вершины для восхождения — Ай-Петри, Чатыр-Даг, Демерджи. А подвесные мосты Ай-Петри — наиболее известный экстремальный аттракцион в Крыму. Под ногами видно абсолютно все: горы, леса и бездну. Развлечение не для слабонервных.

Сибирь

ergaki-park.ru

Сибирь славится горными хребтами, которые простираются на сотни километров. Одна из самых известных вершин — Саяны. Частью этой горной системы является природный парк "Ергаки", который располагается в Красноярском крае. Там вы можете вдоволь надышаться высокогорным воздухом, увидеть Висячий камень, скальный хребет Спящий Саян и потрясающее озерцо, спрятанное за пихтами и высокой травой, — Малахитовую ванну. Пешие многодневные туры проводятся круглый год.

Еще в Сибири обязательно нужно побывать на Алтае. В этом месте находятся озера с чистой водой, богатые порогами реки, множество водопадов, а также луга, которые переходят в леса. Стоит обратить свое внимание на Двуглавую Белуху — самую высокую гору не только Алтая, но и всей Сибири. Туристы обожают устраивать походы на эту вершину.

Краснодарский край

camp2050.ru

Когда речь заходит об отдыхе в горах, многие туристы сразу же думают о Сочи, а именно — курортах на Красной поляне. Летом в этом месте можно искупаться в горной купели, полетать на параплане и воздушном шаре, сходить в веревочный парк. Кроме того, у каждого гостя Красной поляны есть возможность подняться на самую высокую точку поселка — пик Черная пирамида.