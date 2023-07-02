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Что смотреть в Сибири летом

Летом многие стремятся провести отпуск на море, причем кто-то действительно очень сильно любит именно море, но таких не так много, а кто-то едет просто потому, что так принято. Хотя на самом деле есть совершенно необычные маршруты.

Что смотреть в Сибири летом
© Unsplash

Тем, кому надоело ходить по проторенной дороге, "Рамблер" предлагает удивить самих себя и поехать, например, в Сибирь.

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Сибирь летом вдохновит и поразит в самое сердце. Вот несколько причин, почему стоит сюда приехать.

  • Восхитительная природа. Сибирь славится своей уникальной природой: живописные горы, озера, реки и национальные парки, где можно совершать пешие походы, заниматься рафтингом или просто наслаждаться красотой окружающей природы.
  • Культурное наследие. В Сибири много исторических и культурных достопримечательностей. Город Томск, Иркутск и Новосибирск предлагают уникальную архитектуру, музеи и исторические места, которые можно посетить и познакомиться с историей и культурой этого региона.
  • Уникальный опыт. Посещение Сибири летом предоставляет возможность познакомиться с уникальными традициями и обычаями этого региона. Вы сможете попробовать национальную кухню, посетить местные ярмарки и фестивали, а также познакомиться с местными жителями и узнать больше о их образе жизни.

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Что нужно увидеть в Сибири

  1. Озеро Байкал - самое глубокое озеро на планете, известное своей красотой и чистотой воды. Летом Байкал превращается в настоящий рай для отдыха и активного времяпрепровождения. Вы сможете насладиться кристально чистой водой, покататься на катамаране или яхте, а также порыбачить. Кроме того, вокруг озера также можно гулять или кататься на велосипеде по разным маршрутам.
  2. Алтайский край - регион, известный своими живописными горами, озерами и национальными парками. Вы можете совершить пеший поход, посетить курорты Белокуриха или Горно-Алтайск, а также насладиться прекрасными видами природы.
  3. Красноярский край - здесь вы можете посетить Столбы - уникальные горные образования, покататься на рафтах по реке Енисей.
  4. Томская область - город Томск известен своей исторической архитектурой и уютной атмосферой. Вы можете прогуляться по его улицам, посетить музеи и исторические достопримечательности.
  5. Новосибирск - крупнейший город Сибири, где вы можете посетить Новосибирский зоопарк, Академгородок или прогуляться по пешеходной улице Красный проспект.
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