Что смотреть в Сибири летом

Летом многие стремятся провести отпуск на море, причем кто-то действительно очень сильно любит именно море, но таких не так много, а кто-то едет просто потому, что так принято. Хотя на самом деле есть совершенно необычные маршруты.

© Unsplash

Тем, кому надоело ходить по проторенной дороге, "Рамблер" предлагает удивить самих себя и поехать, например, в Сибирь.

Видео дня

Сибирь летом вдохновит и поразит в самое сердце. Вот несколько причин, почему стоит сюда приехать.

Восхитительная природа. Сибирь славится своей уникальной природой: живописные горы, озера, реки и национальные парки, где можно совершать пешие походы, заниматься рафтингом или просто наслаждаться красотой окружающей природы.

Культурное наследие. В Сибири много исторических и культурных достопримечательностей. Город Томск, Иркутск и Новосибирск предлагают уникальную архитектуру, музеи и исторические места, которые можно посетить и познакомиться с историей и культурой этого региона.

Уникальный опыт. Посещение Сибири летом предоставляет возможность познакомиться с уникальными традициями и обычаями этого региона. Вы сможете попробовать национальную кухню, посетить местные ярмарки и фестивали, а также познакомиться с местными жителями и узнать больше о их образе жизни.

Что нужно увидеть в Сибири