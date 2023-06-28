Лучшие санатории России для отдыха и лечения

Если для кого-то слово «санаторий» все еще звучит слишком по-советски, тот пусть и дальше продолжает отказывать себе в отличном отдыхе. Отдых в санатории подойдет для тех, кто ценит свое здоровье, хочет отдохнуть от городской суеты и полностью перезагрузиться. Но к такому отдыху стоит подойти ответственно и заранее подготовиться.

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«Рамблер» рассказывает, как выбрать санаторий и подготовиться к поездке, и приводит список самых популярных санаториев России.

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Чем хорош отдых в санаториях

Люди едут отдыхать в санатории для того, чтобы улучшить свое здоровье и оздоровить организм. Санатории предлагают различные лечебные и оздоровительные программы, которые помогают бороться с различными заболеваниями и укреплять иммунную систему. Также, санатории часто расположены в красивых местах природы, что позволяет людям насладиться красотами окружающей природы и отдохнуть от городской суеты.

Список лучших санаториев России

1. Санаторий «Южное взморье»

Россия, Сочи, ул. Калинина, 1

uvzmorie.ru

Возможно, лучший вариант отдыха в Сочи - это санаторий. Закрытая территория, нет такого количества людей и великолепная природа. Кстати, здесь снимали некоторые сцены из "Бриллиантовой руки".

2. Пансионат «Урал»

Россия, Анапа, Пионерский пр-т, 24

Базовую программу можно всегда дополнить другими процедурами. Красиво, вкусно, чисто, море рядом.

3. Mriya Resort & Spa

Россия, Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9

mriyaresort.com

Очень популярное место, которое оценили все отечественные селебрити. Дорого, но оно того стоит.

4. Санаторий «Сакрополь»

Россия, Саки, ул. Курортная, 14

sakropol.center

Сакские грязи - это настоящий бренд, санаториев здесь масса, выбирать нужно тот, что понравится сам по себе.

5. Санаторий «Солнечный»

Россия, Кисловодск, ул. Куйбышева, 66

Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды - города, названия которых говорят сами за себя. Здесь располагается множество санаториев, выбирать можно любой по расположению и ценам.

6. Санаторий им. ВЦСПС

Россия, Нижний Новгород, курортный поселок Зеленый город

Один из самых известных санаториев в Нижегородской области и стране. Идеально - выбрать общеоздоровительную программу, которая поможет организму быстро восстановить силы.

7. Санаторий «Дюны»

Россия, Сестрорецк, Заречная дорога, 1 лит. А

Берег Финского залива и сосновый бор своей красотой только усиливают эффект процедур. Санаторий был построен в 1979 году, и сейчас продолжает лучшие традиции.

8. Санаторий «Белокуриха»

Россия, Белокуриха, ул. Славского, 9

belokurikha-san.ru

Один из самых известных санаториев на Алтае, кроме лечения, здесь можно гулять и наслаждаться красотой природы.

9. Курорт «Усть-Качка»

Россия, Усть-Качка, Пермский край

ust-kachka.amaks-kurort.ru

Санаторий существует более 80 лет и имеет собственные традиции санаторно-курортного лечения.

10. Санаторий «Жемчужина Зауралья»

Россия, Шадринск, ул. Крайняя, д.17

Располагается в окружении соснового леса, в оздоровительных процедурах применяют минеральную воду и озерный сапропель.

Как выбрать санаторий

Определите свои цели и потребности. Если вы хотите оздоровиться после болезни, выберите санаторий, который специализируется на лечении вашего заболевания. Если вы хотите просто отдохнуть, выберите санаторий, который предлагает разнообразные развлечения. Изучите рейтинги и отзывы. Просмотрите отзывы других посетителей о санатории, чтобы понять, насколько хорошо он организован и как качественно проводится лечение. Узнайте о медицинском персонале. Убедитесь, что в санатории работают квалифицированные специалисты, которые могут предоставить вам необходимую помощь и консультацию. Уточните условия проживания. Изучите, какие услуги включены в стоимость проживания, какие дополнительные услуги предоставляются и какие правила действуют в санатории. Узнайте о расположении и окружении. Выберите санаторий, который расположен в красивом и тихом месте, где вы сможете насладиться природой и отдохнуть от городской суеты. Сравните цены. Изучите предложения разных санаториев, сравните программы и их стоимость, оцените общий уровень сервиса и принимайте решение.

Как подготовиться к поездке в санаторий

Свяжитесь с санаторием и уточните все детали поездки, включая даты пребывания, стоимость, условия проживания и лечения. Соберите необходимые документы, включая паспорт, медицинские документы и страховку. Подготовьте свой багаж, учитывая климат и условия проживания в санатории. Если вы принимаете лекарства, убедитесь, что у вас достаточно запаса на время пребывания в санатории. Если у вас есть особые требования к питанию или лечению, сообщите об этом заранее санаторию. Планируйте свой досуг в санатории заранее, чтобы не упустить возможность попробовать новые виды отдыха и развлечений.

Как получить санаторно-курортную карту