Куда поехать летом в России, кроме моря

В России есть очень много интересных регионов со своими достопримечательностями и культурными особенностями. Однако большинство путешественников все-таки выбирают южные курорты, так как летом привыкли ездить на море.

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На самом деле в теплое время года в России есть масса мест для отдыха, которые понравятся даже искушенным путешественникам. О них — в материале “Рамблера”.

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Алтай

На Алтае можно найти отдых на любой вкус. Здесь есть горы, озера, родники и санатории. Отдых на Алтае, прежде всего, это природа. Поэтому будьте готовы к тому, что в поездках столкнетесь с отсутствием удобств. Однако красоты этого региона несомненно того стоят.

Поднимитесь на самую высокую гору Белуху, искупайтесь в целебных озерах и соберите местные травы. Сходите в заповедник и посмотрите на редких диких животных. Все это можно сделать, не покидая региона.

Самарская область

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Если вы хотите на пляж, то здесь для купания оборудован весь берег Волги, хотите в горы — езжайте в Жигулевские. Природа в Самарской области действительно уникальна, стоит отъехать несколько километров от города-миллионника и вам откроются виды, которых вы раньше не видели.

Если вам надоест гулять на природе, загляните в местные музеи. В Самаре стоит сходить в центр “Самара космическая”, а в Тольятти — в музей “АвтоВАЗа”. Можно посмотреть исторические центры крупных городов и погулять по небольшим населенным пунктам.

Тверская область

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Если вы едете в Тверскую область летом, то вам обязательно нужно остановиться на озере Селигер. Разместитесь на турбазе или в кемпинге, по утрам ходите купаться и загорать, а вечером отправляйтесь в сосновый лес. Здесь понравится любителям рыбалки, так как для ловли есть специальные оборудованные зоны. А если вы любите лесные ягоды, то здесь не запрещено их собирать.

Помимо Селигера в Тверской области расположены и другие достопримечательности. В том числе и исторические. Например можно доехать до деревни Волговерховье — именно здесь берет начало самая известная река России.

Иркутская область

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