3 необычных пляжа России, где обязательно стоит побывать
При мысли о пляжах туристы обычно представляют море, палящее солнце, множество шезлонгов, а самое главное — сыпучий желтый песок. Однако в России есть уникальные пляжи, которые сильно отличаются от других.
"Рамблер" рассказывает о самых необычных отечественных пляжах, которые поражают своей красотой.
Халактырский пляж на Камчатке
Халактырский пляж находится на побережье Тихого океана — рядом с Петропавловск-Камчатским. Это место очаровывает туристов бирюзовой водой и удивительным черным песком. У него такой цвет благодаря камчатским вулканам. Измельченная лава попадает на берег во время извержений и застывает. Вода в океане очень холодная, однако даже это не мешает любителям серфинга собираться на пляже, чтобы ловить волны.
Яшмовый пляж в Севастополе
Этот невероятной красоты пляж располагается неподалеку от другой известной достопримечательности Крыма — мыса Фиолент. 150 миллионов лет назад в это месте действовал вулкан Фиолент, однако сейчас он уже давно разрушен морем. Посетителем пляжа могут вдохновить невероятные виды на обрывы и скалы. Берег покрывают разноцветные камни: яшма, сердолик, халцедон. В честь них пляж и получил свое название.
Стеклянная бухта во Владивостоке
На берегу Уссурийского залива находится необычная бухта, которую туристы очень любят посещать и фотографировать. Это место поражает окружающих своей удивительной галькой — кусочками стекла и камней, искрящихся в лучах солнца. Раньше неподалеку была свалка, куда жители сбрасывали стекло, старую посуду и кафель.
Сейчас это место из старой свалки превратилось в прекрасный пляж, который усеян разноцветными переливающимися камнями, осколками стекла и кусочками керамических изделий. Однако ученые считают, что в будущем Стеклянной бухте грозит исчезновение. Туристы буквально грабят пляж, увозя стекло в качестве сувениров.