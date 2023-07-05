3 необычных пляжа России, где обязательно стоит побывать

При мысли о пляжах туристы обычно представляют море, палящее солнце, множество шезлонгов, а самое главное — сыпучий желтый песок. Однако в России есть уникальные пляжи, которые сильно отличаются от других.

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"Рамблер" рассказывает о самых необычных отечественных пляжах, которые поражают своей красотой.

Халактырский пляж на Камчатке

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Халактырский пляж находится на побережье Тихого океана — рядом с Петропавловск-Камчатским. Это место очаровывает туристов бирюзовой водой и удивительным черным песком. У него такой цвет благодаря камчатским вулканам. Измельченная лава попадает на берег во время извержений и застывает. Вода в океане очень холодная, однако даже это не мешает любителям серфинга собираться на пляже, чтобы ловить волны.

Яшмовый пляж в Севастополе

РИА Новости

Этот невероятной красоты пляж располагается неподалеку от другой известной достопримечательности Крыма — мыса Фиолент. 150 миллионов лет назад в это месте действовал вулкан Фиолент, однако сейчас он уже давно разрушен морем. Посетителем пляжа могут вдохновить невероятные виды на обрывы и скалы. Берег покрывают разноцветные камни: яшма, сердолик, халцедон. В честь них пляж и получил свое название.

Стеклянная бухта во Владивостоке

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На берегу Уссурийского залива находится необычная бухта, которую туристы очень любят посещать и фотографировать. Это место поражает окружающих своей удивительной галькой — кусочками стекла и камней, искрящихся в лучах солнца. Раньше неподалеку была свалка, куда жители сбрасывали стекло, старую посуду и кафель.