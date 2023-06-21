5 негласных правил пляжного этикета, о которых нужно знать

В любом общественном месте существуют свои правила этикета, и пляж – не исключение. Некоторые из этих правил строго регламентируются, иные же являются негласными.

© Unsplash

Чтобы не ударить в грязь лицом и не столкнуться с осуждающими взглядами других отдыхающих, важно соблюдать негласные правила пляжного этикета.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Не встряхивать пляжное полотенце

Встряхивать полотенце на песочном пляже в разгар сезона, когда вокруг вас десятки других отдыхающих – крайне плохая идея. Песок разлетится во все стороны и создаст массу неудобств не только для вас, но и для других людей. Чтобы встряхнуть полотенце, найдите для этого уединенное место. Либо аккуратно сметите песок руками.

Не носить купальники за пределами пляжа

На курортах люди часто позволяют себе прогуливаться в купальниках по улицам и даже заходить в магазины и рестораны, что крайне раздражает местных жителей. В некоторых городах для отдыхающих, которые позволяют себе ходить в таком виде, предусмотрены штрафы. В некоторых местах штрафов нет, но с одобрением окружающих вы не столкнетесь.

Слушать музыку в наушниках

Уважайте свободу на отдых других людей – совсем не факт, что ваш музыкальный вкус придется им по нраву. К тому же многие приходят на пляж для того, чтобы отдохнуть в спокойной обстановке без музыкального сопровождения.

Не спорить со спасателями

Иногда кажется, что спасатели чересчур эмоциональны и бдительны, но это не так. Если спасатель размахивает руками и свистит, очевидно, он хочет предостеречь вас от необдуманных действий. В данном случае халатность спасателя может стоить кому-то жизни.

Проверять, разрешено ли появляться на пляже с собакой