5 негласных правил пляжного этикета, о которых нужно знать
В любом общественном месте существуют свои правила этикета, и пляж – не исключение. Некоторые из этих правил строго регламентируются, иные же являются негласными.
Чтобы не ударить в грязь лицом и не столкнуться с осуждающими взглядами других отдыхающих, важно соблюдать негласные правила пляжного этикета.
Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Не встряхивать пляжное полотенце
Встряхивать полотенце на песочном пляже в разгар сезона, когда вокруг вас десятки других отдыхающих – крайне плохая идея. Песок разлетится во все стороны и создаст массу неудобств не только для вас, но и для других людей. Чтобы встряхнуть полотенце, найдите для этого уединенное место. Либо аккуратно сметите песок руками.
Не носить купальники за пределами пляжа
На курортах люди часто позволяют себе прогуливаться в купальниках по улицам и даже заходить в магазины и рестораны, что крайне раздражает местных жителей. В некоторых городах для отдыхающих, которые позволяют себе ходить в таком виде, предусмотрены штрафы. В некоторых местах штрафов нет, но с одобрением окружающих вы не столкнетесь.
Слушать музыку в наушниках
Уважайте свободу на отдых других людей – совсем не факт, что ваш музыкальный вкус придется им по нраву. К тому же многие приходят на пляж для того, чтобы отдохнуть в спокойной обстановке без музыкального сопровождения.
Не спорить со спасателями
Иногда кажется, что спасатели чересчур эмоциональны и бдительны, но это не так. Если спасатель размахивает руками и свистит, очевидно, он хочет предостеречь вас от необдуманных действий. В данном случае халатность спасателя может стоить кому-то жизни.
Проверять, разрешено ли появляться на пляже с собакой
На некоторых пляжах строго запрещено появляться с питомцами, поскольку их экскременты нередко загрязняют побережье. Однако существуют и те пляжи, куда можно приводить собак. Многие пляжи открыты для четвероногих друзей круглый год кроме летних месяцев. Самое главное в данном случае выгуливать питомца на поводке и убирать за ним при необходимости.