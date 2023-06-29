3 места в Крыму, где можно поплавать с дельфинами

В Крыму можно насладиться множеством разнообразных развлечений: отдохнуть на песчаном пляже, отправиться в горы, погрузиться с аквалангом. Не менее интересный опыт — поплавать вместе с дельфинами.

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Подробнее о местах в Крыму, где есть возможность поплавать с дельфинами, — в материале "Рамблера".

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Южный берег Крыма

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Крымский полуостров может похвастаться большим количество разнообразных дельфинариев. На Южном Берегу их тоже немало. Алуштинский дельфинарий «Акварель» предоставляет отличную возможность познакомиться с его обитателями. Для этого не требуется специальная подготовка. Самое главное — прихватить с собой купальный костюм и заранее обговорить, как правильно вести себя с дельфинами. Можно даже сделать фото: на помосте или во время купания.

Интересно также побывать в дельфинарии, который находится в поселке под названием Партенит. Там практикуют дельфинотерапию — метод лечения, при котором нужно взаимодействовать с этими дружелюбными млекопетающими. Они подарят положительные эмоции и успокоят.

Севастополь

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В Севастополе располагается дельфинарий "Победа", который предоставляет целый ряд услуг с участием дельфинов: купание, дайвинг, фото в воде и на помосте. Плавание происходит в костюмах под руководством опытного тренера-инструктора. Детей обязательно обеспечивают надувными жилетами. Как отмечают представители дельфинария, взаимодействие с обитателями моря помогает стать такими же естественными и искренними, как и они.

Кроме того, если вы хотите побыть простым наблюдателем, то дельфинарий устраивает представления, в которых участвуют морские животные.

Восточный Крым

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Во время совместного плавания дружелюбные животные подставят свои спинные плавники и энергично прокатят вас по бассейну. Эти замечательные ощущения можно испытать в дельфинарии Коктебеля. Именно там живет множество афалин — черноморских дельфинов. С морскими животными работают опытные тренеры – специалисты своего дела.