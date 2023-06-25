3 места в России, где можно заняться подводным плаванием

Если вы устали от простого купания в бассейне или море, то самое время разнообразить отдых чем-то более экстремальным. Хороший вариант — дайвинг. Богатый подводный мир и неповторимое ощущение невесомости подарят вам много новых впечатлений.

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«Рамблер» рассказывает, где в России можно попробовать плавание под водой.

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Байкал

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На берегу озера Байкал находится большое количество клубов для дайвинга. Подводный мир озера не настолько богат, как в морях, однако и там можно увидеть множество интересных вещей: разломы, стенки, уходящие вглубь и усыпанные реликтовыми губками, глубинные ландшафты. К берегам острова Ольхон даже организуют дайвинг-сафари — специальные туры на кораблях. Дайверы живут на корабле, который идет по маршруту с наиболее интересными местами. В этом месте расположены самые глубокие каньоны, куда можно погрузиться. Однако важно помнить, что вода в Байкале очень холодная.

Что особенного?

Можно заняться дайвингом даже зимой.

Наличие профессиональных инструкторов.

Крым

Legion-Media.ru

В Крыму много дайвинг-центров, которые располагаются в местах с очень чистой водой, разнообразным рельефом и богатым подводным миром. К ним относятся Судак, Новый Свет, Гурзуф. Но наиболее популярное место для подводного плавания находится на полуострове Тарханкут. Именно там энтузиасты-дайверы создали «Аллею вождей»: затащили под воду бюсты коммунистических вождей, которых собирали по всему острову, и выстроили из них аллею. Немного позже появилась точно такая же, но уже из якорей.

Что особенного?

Черное море довольно теплое. Летом на поверхности вода прогревается до +27 градусов, а в глубинах температура — +10.

Недалеко от Херсонеса находится множество затонувших в последние 3 века кораблей.

После экскурсии на суше новички в составе группы отправляются на катерах к затонувшим кораблям и самолетам.

Голубые озера

Этот природный заповедник называют «жемчужиной Казани». Вода в нем совершенно прозрачная, а наибольшая глубина составляет 18 метров. Температуру сложно назвать высокой — обычно она колеблется от 3 до 7 градусов. В этих местах можно насладиться красотой ландшафта, а в глубинах встретить водяного скорпиона и рачков-бокоплавов. Из-за высокого содержания солей и низкой температуры рыба в этих озерах не водится.

Что особенного?