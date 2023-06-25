Где отдохнуть в июле в России

Если у вас летом отпуск, но вы не планируете поездку за границу, можно рассмотреть путешествие по внутренним направлениям нашей страны.

О том, куда можно поехать в России в июле, "Рамблеру" рассказала эксперт по туризму, руководитель туристического агентства Guruturu Виктория Братухина.

Черное море

Классика летнего отдыха в России — курорты на побережье Черного моря. Ежегодно на его побережье отдыхают более 20 миллионов человек. В отличие от первого летнего месяца, в июле вода в море прогревается до максимально комфортной температуры — примерно 25 градусов.

Если вы хотите классический отдых на море, то это, конечно, побережье Черного моря. Самый большой поток туристов отправится в Сочи и окрестности, меньше будет востребован пляжный отдых в Анапе и Геленджике. Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu

Дагестан

Часто российские туристы предпочитают поехать на отдых в Грузию, Армению или Абхазию. Но Дагестан ничем не хуже. Это край с невероятно красивой природой и интересной историей, где до сих пор носят национальную одежду и готовят национальную кухню.

В Дагестан можно отправиться за экскурсиями, походами по горам, вкусной едой и отдыхом на Каспийском море. Для экскурсионных поездок, по словам эксперта, туристы также часто выбирают в июле Казань, Калининград, Санкт-Петербург и Карелию.

Алтай