Как россияне получают визы сейчас и что изменилось

Сейчас получить визу значительно сложнее, чем это было до всех событий последних лет. Тем не менее это все же возможно. Подробнее об этом «Рамблеру» рассказал эксперт по визовому оформлению Владимир Бондарь.

© unsplash

По словам эксперта, сейчас россияне могут подать документы на визы в такие страны Шенгенского соглашения, как Франция, Италия, Греция и Германия. Однако, ситуация со сбором документов крайне сложная.

Видео дня

В последнее время визовые центры стали принимать их согласно осложненному внутреннему регламенту. Если в собранном пакете есть хотя бы одно нарушение, документы не принимаются, а запись и оплаченные сервисные сборы «сгорают». Поэтому необходимо внимательно подходить к сбору материалов и не ориентироваться на устаревшие правила, опубликованные на официальных сайтах.

Также стоит учитывать место рождения заявителя. При наличии документов, полученных на территории Крыма, рекомендуется поменять их в органах выдачи в Москве или другом городе России, чтобы избежать отказа по визе.

Изменились сроки выдачи и рассмотрения на визу. Если раньше получить «шенген» можно было в течение недели, сейчас средний срок составляет от двух до трех с половиной недель. Сроки выставляемых виз также резко сократились.

На сегодняшний день все консульства сверхкритично подходят к изучению и анализу документов претендентов. Они сокращают сроки пребывания в странах Шенгенского соглашения, вопреки правильно «откатанным» закончившимся визам. Например, в случае если у заявителя имелись визы на один-три года в Италию, Испанию и Грецию, рассчитывать он может всего на полгода-год. Франция единственная страна, которая более менее продолжает выдавать визы на длинные сроки.

Изменились и сервисные сборы. С учетом нынешнего курса средняя сумма, которую необходимо отдать в визовом центре, составляет около 10 000 рублей, вне зависимости от страны, куда подаются документы.

Если говорить про визы в США, теперь получить их в России невозможно. Для этого граждане России вынуждены отправляться либо в ближайшее зарубежье, либо в далекие страны. В получении американских виз есть определенные изменения, но они не такие критичные, как в получении шенгенских.

Единственная перемена, которую сейчас испытывают россияне — продолжительное ожидание записи. Тем не менее есть различные способы сократить этот срок и быстро попасть на собеседование.

Поэтому при правильном выборе страны, в котором будет совершаться запрос, ее могут одобрить на три года без задержек, без сокращения срока и без предвзятого отношения со стороны консульства.