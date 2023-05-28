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18 минут назад

7 причин, из-за которых вам могут отказать в выдаче визы

Даша Краснова

С февраля 2022 года визовая ситуация сильно изменилась. В марте многие посольства закрылись и перестали выдавать визы, потом ситуация наладилась и сформировались страны-хабы для получения Шенгена вроде Италии или Франции. Однако процесс получения визы все еще неустойчивый: туристы либо получают короткие визы, либо отказы. "Рамблер" расскажет о возможных причинах отказа.

7 причин, из-за которых вам могут отказать в выдаче визы
Фото: unsplashunsplash

Неполный комплект

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Некомплект документов — самая распространенная причина для отказа. Список документов для каждой визы разный — забудете приложить ксерокопию какой-нибудь справки, и визу не дадут. Поэтому внимательно читайте требования или обратитесь к агентству, если осознаете, что не сильны в сборе бумаг.

Старые документ

Обращайте внимание на требования по срокам. Например, фото можно сделать не раньше, чем за полгода до подачи документов, а выписку из банка взять максимум за месяц. Также срок действия загранпаспорта должен истекать позже срока визы.

Обман

Если сотрудники консульства заподозрят подделку документов, то обязательно проведут проверку. Обман вскроется, визу не дадут, а вас могут поставить в черный список или проверять в несколько раз строже в последующие разы.

Прошлые путешествия

Если у вас уже много виз, шанс получить новую выше, если нет ни одной — ниже. Но иногда существующая виза может стать преградой. Например, с визами Ливана, Сирии, Судана или Ирана очень сложно получить визу в Израиль. Учитывайте политическую ситуацию в мире, когда планируете свои поездки.

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Проблемы с законом

Судимости, задолженности, депортация в прошлом, неоплаченные дорожные штрафы — все это серьезные препятствия к получению визы. Туризм доступен только для примерных граждан, намекают нам посольства и консульства.

Недостаточно денег

Чем больше денег на счету — тем выше шанс получить визу. Нормы необходимой суммы в день — в Греции нужно 50 евро, а во Франции или Финляндии — 120. И это придумано не просто так: в дорогой Франции или Финляндии может быть просто невозможно бюджетному туристу. Однако огромные суммы на счету при низкой зарплате — могут также не понравиться сотрудникам. Если вы берете деньги у мужа или семьи, то лучше оформить этого человека как спонсора и оправдать наличие большой суммы на счету.

Пол и возраст

Молодых женщин до 27 лет могут не пустить в арабские страны, если они едут туда без мужчин или взрослых женщин. С визой в ОАЭ обычно проблем нет, но иногда они все же возникают — особенно если выбрать дешевый отель.

Если с вами произошел отказ, не переживайте, он не вечный. Если видимых причин для отказа нет, вы всегда можете подать на апелляцию в консульстве.

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