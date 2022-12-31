Как получить шенгенскую визу россиянам в 2023 году

Чтобы на законных основаниях попасть во многие страны Европы, требуется оформление шенгенской визы. Это приводит к путанице, ведь многие считают, что Шенгенская зона и Европейский союз – это одно и то же. Однако, это не так. В этой статье разберемся, что такое шенген и шенгенская виза, можно ли оформить гражданину России в 2023 году и как это сделать. Это важно для тех, кто хочет отправиться в путешествие, на учебу или работу в одно из европейских государств.

Фото: Банки Сегодня Банки Сегодня

Что такое Шенгенская зона

Видео дня

Шенгенская зона – это территориальное объединение 26 стран, упразднивших оформление виз для перемещения между ними и отменивших таможенный контроль на межгосударственных границах. С 2023 года стран будет еще на одну больше.

Зона была официально создана 14 июня 1985 года при подписании Шенгенского соглашения между 5 европейскими странами: Францией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом и ФРГ. Название договора объясняется местом встречи представителей государств – вблизи маленькой люксембургской деревни Шенген. С тех пор шенгенской стала не только зона, но и визы, которые выдают входящие в нее страны.

С годами Шенгенская зона расширялась, включая в себя всё новые и новые страны. Участники соглашения становятся элементами единой структуры, правилами которой предусмотрено:

Отсутствие паспортного и пограничного контроля при перемещении из одного государства в другое. Получение шенгенской визы позволяет свободно путешествовать по всем странам союза.

Органы правопорядка совместно контролируют и борются с преступностью на границах. Этому способствует общая база данных о перемещениях граждан и туристов между государствами (SISNET).

Участники Шенгенского соглашения придерживаются единой политики в отношении третьих стран. То есть при въезде в одну из стран объединения каждого иностранца проверяют по одинаковым правилам.

Если разбираться в отличиях Европейского союза и Шенгенской зоны, то следует начинать с того, что их территории и границы не совпадают. К примеру, такие страны, как Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и ряд других входят в шенген, однако не являются участниками ЕС. Обратная ситуация – Хорватия, которая до 2022 года входила в ЕС, но не входила в Шенгенскую зону.

Второе главное отличие в том, в Евросоюзе предусмотрено не только свободное перемещение между входящими в него государствами, но и добровольная передача доли своих полномочий Европарламенту и Совету ЕС. Другими словами, если ЕС – это полноценный союз европейских государств с множеством общих законов и правил, то Шенгенская зона – лишь соглашение о пересечении границ между странами.

Страны Шенгенского соглашения

К окончанию 2022 года актуальная карта Шенгенской зоны включает в себя 26 стран:

На данный момент в список стран шенгена входят:

Австрия,

Бельгия,

Венгрия,

Германия,

Греция,

Дания,

Исландия,

Испания,

Италия,

Латвия,

Литва,

Лихтенштейн,

Люксембург,

Мальта,

Нидерланды,

Норвегия,

Польша,

Португалия,

Словакия,

Словения,

Финляндия,

Франция,

Чехия,

Швейцария,

Швеция,

Эстония.

Постепенно границы Шенгенской зоны продолжают расширяться. 8 декабря 2022 года было принято решение о включении в союз Хорватии, которая официально станет его участником с 1 января 2023 года. Таким образом, стран, подписавших Шенгенское соглашение, станет уже 27.

Претендует на вступление в объединение и ряд других государств. К примеру, вопрос о присоединении Болгарии и Румынии будет рассмотрен не ранее 2024 года, а решение о включении Кипра будет возможно только после урегулирования военного конфликта (между «греческой» и «турецкой» частями острова).

Некоторые страны (Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан) придерживаются правил Шенгенской зоны, однако официально не являются ее участниками и никогда не претендовали на вступление. Это значит, что при наличии визы у вас есть возможность въехать в эти страны, однако попасть из них обратно на территорию шенгена будет невозможно. Впрочем, для россиян это всё равно не проблема – ведь попасть в эти страны, минуя другие государства Шенгенского соглашения, сложно или вообще невозможно (прямых рейсов нет).

Что такое шенгенская виза

Шенгенская виза – это единый документ, позволяющий въезжать и свободно перемещаться в зоне действия Шенгенского соглашения. На его основании можно находиться на территории союза в течение не более 90 дней за 6 месяцев.

По сути, это виза, выданная дипломатическим учреждением одной из стран соглашения. Но ее особенность заключается в том, что необязательно въезжать в Шенгенскую зону через ту страну, которая выдала эту визу. То есть, можно получить визу в посольстве Венгрии, а въезжать в Европу через Швецию (хотя там есть вопрос с краткосрочными визами – они не дают автоматического права на въезд).

Говоря проще, шенген – это то, что позволяет упростить паспортный и визовый контроль на границе государств Шенгенской зоны, а также упразднить границы внутри между ними.

Виды шенгенских виз

Шенгенские визы могут различаться не только по странам, которые их выдают, есть и другие критерии:

Так, по возможному количеству посещений выделяют такие разновидности:

Однократные. Такой документ позволяет въехать в страны союза только один раз. После того, как вы покинули территорию шенгена, виза аннулируется. Кроме того, однократная виза допускает, что у туриста могут проверить другие документы (например, бронь отеля и наличие денег), а при сомнениях – на законных основаниях не пропустить его.

Двукратные позволяют посетить страны Шенгенского соглашения дважды в срок действия документа.

Многократные визы не ограничивают количество въездов и выездов. Самое главное соблюдать основное правило и не задерживаться в зоне более 90 дней в течение полугода.

Помимо этого, визы шенгена также могут различаться в зависимости от целей посещения:

Тип А. Такой документ выдается гражданам государств с неблагоприятной политической или экономической обстановкой. К примеру, ее могут получить жители Афганистана или Ирака.

Тип С – наиболее распространенный вид шенгенских виз, выдающийся с целью туризма, прохождения лечения, встречи с родственниками.

Тип D. Национальная, рабочая или студенческая виза, позволяющая находиться на территории шенгена более 90 дней.

FTD и FRTD – документ, предназначенный только для жителей Калининграда, проезжающих транзитом страны Шенгенской зоны по пути в другие города России.

LTV – краткосрочная виза, позволяющая находиться только на территории государства, выдавшего ее.

Соответственно, с видом документа лучше определиться заранее, но для большинства целей россиянам подойдет виза типа С.

Можно ли получить шенгенскую визу россиянам в 2023 году

В связи с началом специальной военной операции в феврале 2022 года некоторые страны Шенгенской зоны требовали полностью прекратить одобрение виз гражданам России. Добиться этого в полной мере не удалось, но кое-чего критики связей с РФ добились.

Так, с 12 сентября был отменен упрощенный визовый режим с Российской Федерацией. Эта отмена привела к увеличению визовых сборов, сроков рассмотрения документов, а также к более строгой и детальной их оценке со стороны сотрудников консульств. Говоря проще, россияне потеряли любые привилегии, и теперь их заявки рассматриваются как заявки граждан всех остальных «третьих» стран на общих основаниях.

То есть, процедура получения документа стала сложнее, одни государства решили не выдавать визы всех типов, другие – только туристические, третьи продолжили сотрудничество с Россией. Тем не менее, несмотря на усложнение процедуры, шенгенская виза для россиян в 2023 году всё ещё будет доступна, но одобрят её далеко не все страны. Нужно быть готовым к отказам без объяснений причин и к тому, что консульство затребует больше документов.

Тем же, у кого есть необходимость в частых поездках за пределы РФ, многие государства позволяют оформить гражданство или вид на жительство за инвестиции в их экономику. Такой документ называют «золотой визой». Он дает право проживать в стране, выдавшей его, в течение от 1 года до 5 лет и свободно перемещаться по странам, входящим в Шенгенскую зону. Условия получения таких виз каждая страна определяет самостоятельно.

Какие страны сейчас выдают шенген россиянам

С февраля 2022 года в отношениях России с другими странами произошло много изменений, и часть из них касается визового режима. Так, хотя «продавить» полный запрет на шенгенские визы для россиян не удалось, некоторые государства решили ввести запрет самостоятельно.

По факту государства Шенгенской зоны разделились на 2 лагеря, одни до сих пор рады туристам из России, другие предпочитают не пускать их на свою территорию.

Где можно сейчас получить шенгенскую визу без лишних проблем:

Греция,

Италия,

Испания,

Франция.

Соответственно, в других странах получить визу с осени 2022 года стало проблематичнее или вообще невозможно.

Первыми, кто после отмены упрощенного режима решил полностью приостановить выдачу виз, стали Латвия, Литва, Польша и Эстония. Уже с 19 сентября эти страны стали отказывать в получении туристических виз. В редких случаях консульства всё же делают исключения и выдают документы лицам, осуществляющим грузоперевозки или направляющимся в зону шенгена по политической миссии.

30 сентября 2022 года к этим странам присоединилась Финляндия. Посещать страну сейчас будет возможно только для посещения родственников, с целью лечения или оказания гуманитарной помощи. С 25 октября выдачу виз ограничила и Чехия. С целью осмотра достопримечательностей, посещения культурных объектов и спортивных мероприятий россияне не смогут въехать в страну, даже имея шенгенскую визу, выданную другим государством.

Кроме того, россиянам нельзя получать визы в Бельгии, Дании, Лихтенштейне, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Словакии и Финляндии. Соответственно, самые географически близкие европейские «соседи» России почти перестали пускать к себе российских граждан.

Как получить шенгенскую визу в 2023 году: пошаговая инструкция

Отмена упрощенного режима повлияла на процедуру оформления визы, но и раньше это было достаточно сложно. Чтобы получить шенген в 2023 году, нужно будет собрать пакет необходимых документов, сдать их в консульство или визовый центр, оплатить сервисный сбор и дождаться решения. Разберем каждый шаг подробнее.

Какую страну лучше выбрать для въезда

В текущей ситуации лучше отдавать предпочтение консульствам тех государств, которые положительно настроены в отношении туристов из России. Как уже говорилось выше, это следующие страны шенгена:

Греция,

Италия,

Испания,

Франция.

Консульства этих государств отказывают в получении документа достаточно редко и только при наличии веских причин.

Много споров вызывает вопрос о первом въезде в Шенгенскую зону – в частности, обязательно ли сначала посетить ту страну, которая выдала визу. Это правило соблюдать желательно, но не обязательно. Самое главное, чтобы турист провел на территории этого государства большую часть своей поездки.

Часть стран, которые официально не запрещали выдачу виз гражданам России, стали значительно чаще отклонять заявки. Больше всего процент отказов вырос в дипучреждениях Германии и Норвегии.

Необходимые документы и требования

Перечень требуемых документов может немного разниться в зависимости от страны, у которой заявитель запрашивает визу. Точный список можно узнать на официальном сайте соответствующего консульства (их список приведен ниже).

К обязательным документам относятся:

Заполненное и подписанное лично заявление на получение визы и согласие на обработку персональных данных. Бланки можно скачать на сайте консульства или получить их при очном посещении (у каждой страны свои бланки и правила заполнения).

Оригинал и копии всех страниц паспорта.

2 фотографии размерами 3,5*4,5 см, сделанные не более полугода назад.

Оригинал и копия действующего загранпаспорта.

Страховка на сумму не менее 30 тысяч евро на каждого человека.

Документ, подтверждающий бронь гостиницы или приглашение от гражданина страны с информацией о проживании.

Документы, подтверждающие наличие необходимой для поездки суммы денежных средств (официальная справка о доходах с места работы или из налоговой инспекции за последние 6 месяцев, банковская выписка за тот же срок). Так, сумма на счету должна быть не менее 40-70 евро на каждые сутки планируемой поездки.

Документы, которые подтверждают намерение после путешествия своевременно вернуться в свою страну (справка из учебного заведения или места работы, свидетельство о регистрации ИП, о владении имуществом на территории РФ, о браке и рождении детей, билеты в оба конца).

Из-за ужесточения правил в ряде случаев может потребоваться и что-то из дополнительных документов:

Для лиц, не достигших 18 лет: помимо указанных выше документов для оформления шенгена детям необходимы оригинал и копия свидетельства о рождении, подписанное родителями или опекуном, согласие на получение документа, а также копия актуальной визы родителя.

Для пенсионеров: вместо справки с места работы или из налогового органа нужно предоставить копию пенсионного удостоверения.

Для людей с ограниченными возможностями: здесь пакет документов зависит от того, является инвалид работающим или нет. В первом случае потребуется справка с места трудоустройства, во втором – только пенсионное удостоверение.

Для безработных: при отсутствии официально подтвержденных доходов шенгенскую визу можно получить только при наличии спонсорского письма от лица, который готов взять на себя все расходы заявителя.

А еще, в зависимости от целей въезда в Шенгенскую зону могут потребоваться различные документы, подтверждающие наличие у вас места для проживания. Бронь в отделе предоставляется в консульство, если поездка туристическая, при посещении родственника потребуется приглашение и копия его паспорта. Если же цель поездки – получение медицинской помощи, то будет необходимо предоставить официальное подтверждение от лечебной организации в письменном виде.

За сколько дней до поездки подавать документы

С февраля 2020 года установлены новые сроки подачи заявления на получение шенгенской визы. Документы необходимо предоставить не ранее чем за 15 дней и не более чем за 6 месяцев до планируемой даты поездки.

В связи с отменой упрощенного режима выдачи виз россиянам и увеличением сроков рассмотрения заявления, рекомендуется предоставлять пакет документации не позже 1-1,5 месяцев до выезда.

Запросы от граждан России на получение визы обрабатываются в течение 15 календарных дней. В ряде случаев возможно увеличение срока до 45 дней, поэтому так важно подать документы заранее. К тому же нужно учитывать, что в связи с запретом на выдачу шенгенских виз в ряде стран очередь в других консульствах значительно увеличилась. Только ожидать свободное окно для подачи документов можно несколько месяцев.

Куда и как подавать документы

Подавать документацию для оформления шенгенской визы можно разными способами – как через официальное дипломатическое учреждение, так и через посредников (которых есть весьма много в каждом городе).

В консульства или визовые центры

Самым дешевым и безопасным, но при этом и наиболее сложным способом получения визы является обращение в консульство одной из стран Шенгенского соглашения.

Консульство – это официальное дипломатическое учреждение, представляющее интересы иностранного государства за границей. Как правило, консульства открываются в крупных городах – в отличие от посольства, которое может быть только одно и находится обычно в столице. При оформлении визы через консульство заявитель обязан предоставить весь требуемый пакет документов, пройти собеседование и оплатить стандартный сбор. Дополнительно оплачивать ничего не нужно.

Также обратиться можно в официальные сервисно-визовые центры, которые работают от консульств. Они самостоятельно проверяют все бумаги заявителя, тем самым ускоряя срок рассмотрения заявления, после чего передают для окончательного одобрения визовым офицерам. Визовые центры могут помочь с оформлением медицинской страховки и заполнением документов, но повлиять на одобрение не могут.

Хотя визовый центр и относится к консульству, его услуги будут платными – помимо официального визового сбора, нужно будет уплатить какую-то сумму сверху.

В посреднические агентства или турфирму

Помимо обращения в консульства и визовые центры, оформить шенгенскую визу можно через посредников:

Визовые агентства – это частные посреднические организации, которые оказывают помощь в сборе документов, готовят заявителя к собеседованию в консульстве и передают туда весь пакет бумаг. Такие компании позволяют значительно упростить процесс подготовки и оформления визы, однако повлиять на окончательное решение консульства не могут.

Туристические фирмы – выполняют фактически ту же функцию, что и визовые агентства. Но в этом случае есть и дополнительное преимущество – консульство, получая пакет документов на оформление визы, сразу понимает, что цель поездки – строго туристическая, подтвержденная билетами и бронью отеля.

В отличие от визовых центров, агентства и турфирмы – полностью частные структуры и к консульствам отношения не имеют (хотя некоторые гордо называют себя «визовыми центрами», вводя клиентов в заблуждение).

К плюсам оформления шенгена через турфирму или визовое агентство можно отнести следующее:

эти организации всегда в курсе всех нововведений о необходимых документах, сроках подачи и рассмотрения заявлений;

помощь в оформлении и отправке бумаг, в подготовке к собеседованию в консульстве – это всё дает значительную экономию времени.

Есть и недостатки – услуги посредников платные, поэтому стоимость визы таким способом будет значительно выше, чем при самостоятельном оформлении. Также не стоит забывать, что существуют фирмы-мошенники, которые взимают деньги, но свою часть договора не выполняют.

Ожидание решения и получение визы

Ожидание решения по одобрению или отклонению заявления на оформление шенгенской визы занимает около 15 календарных дней. Туроператоры пишут, что на практике ждать нужно порядка 2,5 недель. В некоторых случаях срок может быть увеличен до 45 дней.

В любом случае, стоит закладывать риск того, что оформление визы растянется во времени – и подавать заявку раньше. С другой стороны, важно обратить внимание на дату, с которой документ будет действовать.

О готовности документа или об отказе получения вам сообщит та организация, в которую вы обращались для оформления, будь то консульство, визовый центр или агентство.

Дату получения документа могут назначить лично в день подачи документов, прислать в СМС-сообщении или уведомить о ней в личном кабинете на сайте.

Возможные причины отказа

Отказ в предоставлении визы – увы, достаточно частая история, особенно после событий 2022 года. Сейчас это часто происходит в связи с политическими событиями, однако консульства формально руководствуются и другими причинами:

истечение срока действия загранпаспорта ранее, чем через 6 месяцев после предполагаемого завершения поездки;

нарушение правил Шенгенского соглашения (к примеру, нахождение ранее на территории Шенгенской зоны более 90 дней);

сомнения сотрудников консульства в искренности ваших намерений, отсутствие достаточных доказательств о планировании вернуться обратно в Россию;

низкий уровень дохода;

фальсификация документов;

отсутствие убедительной информации о планируемом маршруте, приобретенных билетах и брони в отеле.

Визовые офицеры, принимая решение, могут руководствоваться любыми факторами – вплоть до того, что соискатель им покажется подозрительным. Учитывая, что речь идет о национальной безопасности, в спорных ситуациях сотрудник скорее склонится в пользу отказа.

Советы по улучшению своих шансов на получение визы

Если предстоит важная поездка и получать отказ в визе просто нельзя, то нужно максимально поднять свои шансы на одобрение, придерживаясь следующих рекомендаций:

Оплатить медицинскую страховку на 12 месяцев. Для представителей консульства это покажет человека более надежным, да и стоит такая страховка дешевле в пересчете на дни.

Докажите, что планируете вернуться на Родину. Для этого важно предоставить документы, подтверждающие необходимость вашего нахождения в России. Это могут свидетельства о собственности недвижимости, автомобиля, о наличии бизнеса в стране.

Приложите к пакету документов старые загранпаспорта. Если вы ранее часто и много путешествовали, при этом не нарушали правила и вовремя возвращались домой, то шансы на получение новой визы существенно возрастают.

А еще важно адекватно себя вести на приеме в консульстве, опрятно одеться и нормально отвечать на вопросы сотрудников.

Что делать в случае отказа

Отказ в шенгенской визе – явление неприятное, ведь такой исход рушит планы, а драгоценное время теряется. Важно сразу выяснить причину и разобраться с ней, после этого можно будет подавать новое заявление.

Обоснование отказа в письменном виде выдается вместе с паспортом в консульстве. Все причины делятся на 4 категории:

С1. Такой штамп представители консульств ставят чаще всего, он ограничивает въезд на территорию Шенгенской зоны на срок от 3 месяцев до 1 года. При повторном получении отказа по той же причине отправиться в путешествие будет невозможно в течение 10 лет.

С2. Это обоснование указывается, если заявитель собрал неполный пакет документов или сфальсифицировал данные. При подозрении в недостоверности информации ограничение на въезд длится 12 месяцев.

С3. Ставя такой штамп, сотрудники консульства приглашают человека на дополнительное личное собеседование. При благополучном его прохождении виза будет одобрена.

С4. Пожизненный запрет въезда на территорию стран Шенгенского соглашения. Такой штамп ставят гражданам, которые регулярно нарушают действующие правила и законодательство.

При несогласии с отказом, наличии достоверных доказательств вашей правоты, можно подать апелляцию. Срок ее рассмотрения – 1 месяц.

Сколько стоит шенгенская виза на 2023 год

С отменой упрощенного визового режима размер консульского сбора для граждан РФ значительно вырос. На 2023 год цена шенгенской визы составляет:

80 евро для лиц старше 12 лет,

40 евро для детей от 6 до 12 лет.

При подаче заявления через визовые центры или агентства возможна дополнительная плата за их услуги.

Оплата обычно доступна наличными или банковской картой прямо в консульстве.

Какие сведения указаны на визе

После одобрения и получения визы нужно ее изучить. Важнее всего обратить внимание на: