Где отдохнуть летом в Сибири

Когда-то ссылка в Сибирь была наказанием, но сегодня поездка в этот регион кажется отличной возможностью разнообразить свой отдых. Бескрайние леса, чистые водоемы и массивные горы обязательно нужно увидеть летом.

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В материале «Рамблер» рассказывает, что стоит посетить в Сибири во время своего летнего отпуска.

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Байкал

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«Славное море — священный Байкал»: слова знаменитого романса замечательно описывают это древнее сибирское озеро.

Каждый год тысячи туристов приезжают насладиться красотами этого места. Некоторые сразу добираются до острова Ольхон — самого крупного на Байкале: там можно увидеть скалу Шаманку или мыс Бурхан. Сухопутные искатели приключений огибают Байкал на велосипеде или пешком, а другие предпочитают пересекать озерные воды на лодках.

Летом на Байкале жарче всего — с июля по август можно спокойно плавать, рыбачить и кататься на катерах. Это место привлекательно далеко не только для российских путешественников. Свой день рождения там даже праздновал режиссер Джеймс Кэмерон, который снял «Аватара».

Ергаки

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Этот национальный парк на юге Красноярского края — отличное место для пешеходного туризма. Летом как раз начинается сезон для трекинга и хайкинга.

Семьи, молодые люди и профессиональные альпинисты едут в Ергаки, чтобы полюбоваться водопадами или подняться на вершины, откуда открывается вид на густую тайгу и Саяны. Если окажетесь в Ергаках в августе, то не забудьте попробовать чернику и голубику, которые созревают в этом месяце.

Погода очень переменчивая. Лучше прихватить с собой не только летние, но и теплые непромокаемые вещи.

Алтай

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Любой турист, который решит посетить Алтай, будет заинтригован. Там вы увидите уникальные наскальные рисунки и другие древности, которыми изобилуют знаменитые пещеры. Семьи с детьми могут уютно отдохнуть в лесу у Телецкого озера, а велосипедисты — прокатиться по Чуйскому тракту, который проходит через весь Алтай.