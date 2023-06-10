Где лучше отдыхать на море в Калининградской области

Несмотря на то, что Калининград расположен на берегу Балтийского моря, здесь распространен пляжный отдых. Погода и температуры здесь непредсказуемы, но отдых лучше всего планировать на конец лета: июль и август. Так будет больше шансов на более теплую пляжную погоду.

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В самом Калининграде купаться нельзя — в черте города нет подходящих мест для этого. А вот в Калининградской области можно найти много небольших городов, где расположились отели, дома отдыха и санатории. О том, где их искать — в материале “Рамблера”.

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Зеленоградск

Один из самых популярных городов-курортов в Калининградской области — Зеленоградск. Главная достопримечательность города — морская набережная с протяженным пляжем и длинным пирсом. Здесь же расположены самые крупные отели и санатории, так как город специализируется на лечении янтарем.

Пляж здесь песчаный, а вход в воду достаточно комфортный. Зеленоградск идеально подходит для тихого семейного отдыха, так как здесь практически нет шумных клубов и баров. На окраине города расположена Куршская коса, куда также ходят гулять все туристы.

Светлогорск

Еще один популярный курорт в Калининградской области отличается тем, что он больше подойдет для шумных компаний и активного отдыха. Это — большой город, который славится своим пляжем и развлечениями. Он отличается тем, что спуск к морю здесь довольно крутой, как и сам пляж, поэтому отдых точно не подойдет семьям с детьми и пожилым людям.

Еще один плюс этого города заключается в том, что он был построен в лесу, и многие деревья здесь остались нетронутыми. Поэтому здесь всегда чистый и свежий воздух, а глаза отдыхают благодаря обилию зелени.

Поселок Янтарный