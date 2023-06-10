Где лучше отдыхать на море в Калининградской области
Несмотря на то, что Калининград расположен на берегу Балтийского моря, здесь распространен пляжный отдых. Погода и температуры здесь непредсказуемы, но отдых лучше всего планировать на конец лета: июль и август. Так будет больше шансов на более теплую пляжную погоду.
В самом Калининграде купаться нельзя — в черте города нет подходящих мест для этого. А вот в Калининградской области можно найти много небольших городов, где расположились отели, дома отдыха и санатории. О том, где их искать — в материале “Рамблера”.
Зеленоградск
Один из самых популярных городов-курортов в Калининградской области — Зеленоградск. Главная достопримечательность города — морская набережная с протяженным пляжем и длинным пирсом. Здесь же расположены самые крупные отели и санатории, так как город специализируется на лечении янтарем.
Пляж здесь песчаный, а вход в воду достаточно комфортный. Зеленоградск идеально подходит для тихого семейного отдыха, так как здесь практически нет шумных клубов и баров. На окраине города расположена Куршская коса, куда также ходят гулять все туристы.
Светлогорск
Еще один популярный курорт в Калининградской области отличается тем, что он больше подойдет для шумных компаний и активного отдыха. Это — большой город, который славится своим пляжем и развлечениями. Он отличается тем, что спуск к морю здесь довольно крутой, как и сам пляж, поэтому отдых точно не подойдет семьям с детьми и пожилым людям.
Еще один плюс этого города заключается в том, что он был построен в лесу, и многие деревья здесь остались нетронутыми. Поэтому здесь всегда чистый и свежий воздух, а глаза отдыхают благодаря обилию зелени.
Поселок Янтарный
Название поселка появилось благодаря тому, что именно здесь добывают тот самый знаменитый янтарь. Однако он также славится своими протяженными пляжами, поэтому туристы предпочитают приезжать сюда за пляжным отдыхом. Здесь находится самый широкий пляж в Калининградской области, поэтому сюда приезжают тысячи туристов. Он также известен тем, что первый в России получил “Голубой флаг”. Кроме того, после шторма туристы собирают здесь кусочки янтаря — еще одно популярное развлечение здесь.