Отдых в Калининграде в мае: погода, цены, что можно посмотреть

Май – первый по-настоящему теплый во всех регионах России, именно поэтому многие планируют взять отпуск в это время. Отдых в Калининграде в мае станет отличным вариантом для тех, кто хочет сменить картинку перед глазами и увидеть что-то новое, вдохновляющее. Поэтому на вопрос «стоит ли ехать» в самый западный город России, ответ однозначный – конечно же, стоит. Главное – заранее выяснить, чем здесь заняться, куда сходить или съездить, что посмотреть и так далее.

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«Рамблер» рассказывает, как спланировать отдых в Калининграде в мае, какие места посетить и к каким ценам готовиться.

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Погода в Калининграде в мае

Если коротко – одевайтесь потеплее. В среднем температура держится около 17 градусов по Цельсию, но ветер может быть достаточно сильным, поэтому для комфорта стоит взять с собой тонкий пуховик и непродуваемую ветровку, чтобы можно было спокойно гулять по красивым улицам и не спешить в помещение. Май в Калининграде считается достаточно дождливым месяцем, около десяти дней в общей сложности могут огорчить осадками.

Майские праздники

К майским праздникам у россиян отношение особое, многие планируют отпуск на День весны и труда и День победы. В Калининграде в это время уже довольно солнечно и тепло. Бронировать отели и покупать билеты стоит заранее, поток туристов в эти дни существенно возрастает, и, если хочется жить в красивом и не слишком дорогом отеле, нужно решаться побыстрее, иначе все места могут быть раскуплены и останутся, как обычно, самые дорогие и самые не симпатичные.

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Сколько стоит отдых в Калининграде в мае

За один билет туда-обратно на майские праздники придется отдать около 21 тысячи рублей, если лететь в середине или к концу месяца стоимость билетов снизится до 9-10 тысяч рублей. Если в дороге вам нужен дополнительный комфорт, это также повлияет на стоимость билетов.

Цены на проживание тоже отличаются, но разница не такая сильная. На майские праздники самый дешевый отель обойдется в 25 тысяч рублей, если лететь неделей позже, то отель можно найти и за 18 тысяч рублей. Верхняя планка, как всегда, ограничена только вашими возможностями и желаниями.

Что посмотреть в Калининграде

Вы можете заранее решить, куда сходить в Калининграде, а можете взять местного гида и во всем положиться на него. В Калининграде очень популярны экскурсии, но, если вам нравится путешествовать самостоятельно, стоит заранее все узнать и составить план, куда вы очень хотите попасть.

Музей янтаря

Музей работает с десяти утра до шести вечера, вход свободный. Музей располагается в башне Дона, которую построили в XIX веке. Здесь находится самый крупный в России кусок янтаря, его составляет 4 килограмма 280 граммов.

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Фридландские ворота

Во-первых, это архитектура, ради которой и едут в Калининград, а во-вторых, здесь находится музей, который расскажет историю старого Кенигсберга. По вечерам в музее проводят концерты, это можно выяснить на месте.

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Бранденбургские ворота

Еще один образец европейской архитектуры. Замка, перед которым они стояли уже нет, а дорога все еще есть и по ней ездят автомобили. В самих воротах находится Музей марципана, где можно не только посмотреть, но и попробовать марципановые сладости.

Ботанический сад Балтийского федерального университета имени Канта

В этом саду собраны растения из самых разных уголков мира. Сад разделен на несколько климатических зон, по которым очень удобно и приятно гулять.

Куда еще можно съездить, если вы оказались в Калининграде

Куршская коса. Едва ли не самое популярное место у туристов. Но съездить сюда стоит обязательно, здесь красиво, необыкновенно и очень по-калининградски. Балтийское море прекрасно, как и всегда. Светлогорск. В Светлогорск также едут все, кто приехал в Калининград дольше, чем на один день. К посещению обязательны солнечные часы, органный зал, исторические особняки. Филинская бухта. Можно не ехать сюда отдельно, а взять экскурсию и посетить заодно и Светлогорск. В первую очередь, чтобы просто полюбоваться красотой природы. Советск. Когда-то у этого города было другое название – Тильзит. Пока он не стал таким же популярным, как и Светлогорск, значит вам точно сюда надо, если не большой фанат туристических толп и хотите, чтобы вокруг вас было поменьше народу.