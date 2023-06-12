12 идей, как провести отпуск, если у вас совсем нет денег

Многие люди не едут в отпуск по причинам экономии средств. В английском языке даже есть термин staycation, который происходит от слияния двух английских слов “stay” (оставаться) and “vacation” (отпуск), то есть домашний отпуск. "Рамблер" расскажет, как провести такой отпуск и не заскучать.