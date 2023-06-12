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12 идей, как провести отпуск, если у вас совсем нет денег

Многие люди не едут в отпуск по причинам экономии средств. В английском языке даже есть термин staycation, который происходит от слияния двух английских слов “stay” (оставаться) and “vacation” (отпуск), то есть домашний отпуск. "Рамблер" расскажет, как провести такой отпуск и не заскучать.

12 идей, как провести отпуск, если у вас совсем нет денег
© unsplash

Стейкейшн — это, как правило, короткий отпуск на несколько дней, проведенный в своем городе, который включает поездки по местным достопримечательностям. Итак, как же провести отпуск дома?

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Сколько дней должен длиться отпуск

  • Для начала обязательно посетите кино, театр, музей или боулинг — мы часто забываем об этих простых вещах, которые могут принести много радости.
  • Изучите, какие фестивали и выставки проходят в вашем городе, часто они могут быть совершенно бесплатными.
  • Если вы занимаетесь спортом, обязательно посвятите дни занятиям на открытом воздухе с обязательным перекусом после.
  • Кемпинг — отличная идея для отдыха, потому что это отличный и доступный способ отключиться от привычной жизни и провести время с близкими.
  • Устройте пикник со свежими фруктами и овощами в ближайшем парке. Позагорайте и почитайте книгу. Даже если вы проведете время в одиночестве, вам все равно будет здорово.
  • Организуйте велосипедную прогулку с просмотром достопримечательностей вашего города. Велосипед можно взять в прокат или попросить велосипеды у знакомых.
  • Беспроигрышный вариант всех времен и народов — шашлыки! Гарантировано хорошее настроение и терпкий запах костра, не забудьте спеть песни под гитару!
  • Поезжайте в ближайший пригород или близлежащие города. Если вы живете в Москве, обратите внимание на Серпухов, Тулу, Нижний Новгород и Суздаль — ехать не долго, при этом города очень красивые.
  • Послушайте живую музыку в вашем городе. В большинстве городов есть места, где можно послушать живую музыку, например: концертная площадка, набережная или бар.
  • Если конечно рядом с вами есть река, обязательно покатайтесь на сапах или арендуйте лодку. Также можно прокатиться на речном трамвайчике — приключения на воде никого не оставят равнодушным!
  • Посетите открытые городские бассейны, которые вполне могут заменить вам купание в море.
  • Пригласите друзей и примите участие в квестах или поиграйте в настольные игры дома. Это не только сближает, но и развивает фантазию и смекалку!
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