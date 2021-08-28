Сколько дней должен длиться отпуск

Даже идеальный отпуск должен когда-нибудь заканчиваться. «Рамблер» рассказывает, сколько дней можно и нужно отдыхать, чтобы полностью восстановиться от работы.

По закону

По трудовому кодексу Российской Федерации минимальная длина отпуска составляет 28 календарных дней. Работодатель может также установить оплачиваемый отпуск большей продолжительности. Количество дней такого отпуска указано в трудовом договоре.

У представителей отдельных профессий отпуск может и должен быть дольше. Например, шахтеры могут претендовать не только на обязательные 28, но и на дополнительные 36 дней, также оплаченные руководством. Также на дополнительные 16-24 дня отдыха могут рассчитывать жители и работники Крайнего Севера. Воспитатели детских садов в норме отдыхают 42 дня, учителя и преподаватели — 56 дней. Длинный отпуск и у полицейских — 50 дней. Больше всех отдыхают военные — около двух месяцев.

По здоровью

Исследование, опубликованное в американском Journal of Happiness, дает свой ответ: идеальный отпуск длится 7-8 дней. Отдыхать меньше нет смысла: за короткий промежуток организм не успевает расслабиться. С другой стороны, после длинного отдыха сложно вернуться к работе и бытовым обязанностям.