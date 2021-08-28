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Сколько дней должен длиться отпуск

Дарья Амосова
1 час назад

Даже идеальный отпуск должен когда-нибудь заканчиваться. «Рамблер» рассказывает, сколько дней можно и нужно отдыхать, чтобы полностью восстановиться от работы.

Сколько дней должен длиться отпуск
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По закону

По трудовому кодексу Российской Федерации минимальная длина отпуска составляет 28 календарных дней. Работодатель может также установить оплачиваемый отпуск большей продолжительности. Количество дней такого отпуска указано в трудовом договоре.

У представителей отдельных профессий отпуск может и должен быть дольше. Например, шахтеры могут претендовать не только на обязательные 28, но и на дополнительные 36 дней, также оплаченные руководством. Также на дополнительные 16-24 дня отдыха могут рассчитывать жители и работники Крайнего Севера. Воспитатели детских садов в норме отдыхают 42 дня, учителя и преподаватели — 56 дней. Длинный отпуск и у полицейских — 50 дней. Больше всех отдыхают военные — около двух месяцев.

По здоровью

Исследование, опубликованное в американском Journal of Happiness, дает свой ответ: идеальный отпуск длится 7-8 дней. Отдыхать меньше нет смысла: за короткий промежуток организм не успевает расслабиться. С другой стороны, после длинного отдыха сложно вернуться к работе и бытовым обязанностям.

Установлено, что восемь дней — оптимальная продолжительность отдыха, во время которого отдыхает и тело, и ум. К седьмым суткам уровень счастья участников исследования повысился до максимума, а дальше наступила стагнация и скука. Поэтому из отпуска лучше уходить на пике расслабленности.

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