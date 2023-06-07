Где безопасно искупаться летом в Подмосковье

Наступило лето и все ближе пора, когда выходные захочется провести на берегу водоема, в котором можно будет искупаться, спасаясь от жары. Однако известно, что далеко не все реки и озера подходят для безопасного купания, особенно если речь идет об отдыхе с маленькими детьми.

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"Рамблер" подготовил для читателей подборку безопасных и оборудованных водоемов в Подмосковье.

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Волкушинский карьер в Лыткарино

Искусственно созданный водоем привлекает большое количество отдыхающих благодаря чистой воде, песочным пляжам, инфраструктуре и живописной природе. на берегу карьера не один пляж, однако самый популярный из них – "Лыткарино". Здесь регулярно проводят пенные и другие вечеринки, а вход в воду пологий, что подойдет для отдыха с детьми.

На оборудованных территориях есть парковка, магазин и кафе. Есть бесплатные пляжи и те, за вход на которые придется заплатить.

Голубые озера в Луховицах

Голубые озера в – сеть озер, которая появилась на месте добычи квацевого песка. Затопленные карьеры теперь пользуются популярностью как у местных жителей, так и у приезжающих сюда отдохнуть. Некоторые карьеры больше пользуются популярностью среди рыбаков и тех, кто приехал отдохнуть с палаткой, а некоторые оборудованы хорошими пляжами со всем необходимым. Там есть раздевалки, лежаки, зонтики, а также возможность арендовать катамараны или лодки для активного отдыха. Вход на пляж бесплатный.

Троицкий пляж в Мытищинском районе

Недалеко от Клязьминского лесопарка расположилось экологически чистое место, подходящее для полноценного семейного отдыха. На пляже бесплатно выдают зонтики, спасающие от солнца, на территории есть кабинки для переодевания и прочие удобства.

Отличным бонусом для отдыхающих с детьми станет небольшой контактный зоопарк и возможность покататься на лошадях или даже верблюдах.

Озеро Сенеж в Солнечногорске

Прекрасно оборудованная территория вокруг озера с чистой водой привлекает множество людей со всей области летом. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха, обустроены пирсы и даже амфитеатр, кафе, магазины, раздевалки и многое другое.

На озере Сенеж можно будет не только искупаться или позагорать на пляже, но и погулять по специальному маршруту, проложенному сквозь живописный парк.