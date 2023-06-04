$80.88-0.0987.10+0.52

Жителям каких стран необходима виза в Россию

Может показаться, что только россиянам нужна виза, чтобы попасть в Европу. Хотя на самом деле в Россию попасть не менее трудно. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Жителям каких стран необходима виза в Россию
© Unsplash

Согласно федеральному законодательству, российская виза нужна всем иностранным гражданам, которые планируют пересечение границы, вне зависимости от целей.

Даже гражданам дружественных государств, с которыми Россия ввела в свое время безвизовый режим, для работы или учебы необходима рабочая или учебная виза.

Документ иностранец может оформить в посольстве или консульстве РФ в стране, гражданином которой он является, или в стране, где у него есть разрешение на временное пребывание.

Как получить шенгенскую визу россиянам

Типы виз в Россию

  • Туристическая виза знакомая многим
  • Частная виза, например, встреча с друзьями в России, хотя туристическая отвечает тем же требованиям и дешевле
  • Бизнес виза подойдет тем, кто отправляется на конференции или встречи
  • Рабочая виза дается, если человека пригласили работать в российскую компанию

Туристическая виза в Россию выдается сроком не более, чем на 30 дней (кроме граждан США, которые могут получить ее сроком до 3-х лет). Для нее требуется туристическое приглашение в Россию, зато оформить визу легко и дешево.

Необходимые документы

Вне зависимости от категории визы заявитель должен предоставить паспорт, фотография размером 3,5 х 4,5 см, анкета, визовый сбор и документы в зависимости от категории визы.

К числу стран с безвизовым въездом в Россию относятся

  • Южная Осетия
  • Абхазия
  • Армения
  • Украина
  • Узбекистан
  • Азербайджан
  • Таджикистан
  • Белоруссия
  • Киргизия
  • Молдова
  • Казахстан
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий