Жителям каких стран необходима виза в Россию

Может показаться, что только россиянам нужна виза, чтобы попасть в Европу. Хотя на самом деле в Россию попасть не менее трудно. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Согласно федеральному законодательству, российская виза нужна всем иностранным гражданам, которые планируют пересечение границы, вне зависимости от целей.

Даже гражданам дружественных государств, с которыми Россия ввела в свое время безвизовый режим, для работы или учебы необходима рабочая или учебная виза.

Документ иностранец может оформить в посольстве или консульстве РФ в стране, гражданином которой он является, или в стране, где у него есть разрешение на временное пребывание.

Типы виз в Россию Туристическая виза знакомая многим

Частная виза, например, встреча с друзьями в России, хотя туристическая отвечает тем же требованиям и дешевле

Бизнес виза подойдет тем, кто отправляется на конференции или встречи

Рабочая виза дается, если человека пригласили работать в российскую компанию

Туристическая виза в Россию выдается сроком не более, чем на 30 дней (кроме граждан США, которые могут получить ее сроком до 3-х лет). Для нее требуется туристическое приглашение в Россию, зато оформить визу легко и дешево.

Необходимые документы

Вне зависимости от категории визы заявитель должен предоставить паспорт, фотография размером 3,5 х 4,5 см, анкета, визовый сбор и документы в зависимости от категории визы.