Жителям каких стран необходима виза в Россию
Может показаться, что только россиянам нужна виза, чтобы попасть в Европу. Хотя на самом деле в Россию попасть не менее трудно. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Согласно федеральному законодательству, российская виза нужна всем иностранным гражданам, которые планируют пересечение границы, вне зависимости от целей.
Даже гражданам дружественных государств, с которыми Россия ввела в свое время безвизовый режим, для работы или учебы необходима рабочая или учебная виза.
Документ иностранец может оформить в посольстве или консульстве РФ в стране, гражданином которой он является, или в стране, где у него есть разрешение на временное пребывание.
Типы виз в Россию
- Туристическая виза знакомая многим
- Частная виза, например, встреча с друзьями в России, хотя туристическая отвечает тем же требованиям и дешевле
- Бизнес виза подойдет тем, кто отправляется на конференции или встречи
- Рабочая виза дается, если человека пригласили работать в российскую компанию
Туристическая виза в Россию выдается сроком не более, чем на 30 дней (кроме граждан США, которые могут получить ее сроком до 3-х лет). Для нее требуется туристическое приглашение в Россию, зато оформить визу легко и дешево.
Необходимые документы
Вне зависимости от категории визы заявитель должен предоставить паспорт, фотография размером 3,5 х 4,5 см, анкета, визовый сбор и документы в зависимости от категории визы.
К числу стран с безвизовым въездом в Россию относятся
- Южная Осетия
- Абхазия
- Армения
- Украина
- Узбекистан
- Азербайджан
- Таджикистан
- Белоруссия
- Киргизия
- Молдова
- Казахстан