Что посмотреть туристу в Анапе

Если вы планируете летний отдых в Анапе, обратите внимание на места, перечисленные в подборке "Рамблера". Наш материал будет актуален для тех, кто не любит проводить отпуск исключительно сидя на пляже или у бассейна, а стремиться разнообразить его интересными поездками.

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Кипарисовое озеро Сукко

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Это место в последние годы стало популярным как среди туристов, так и среди местных жителей. Помимо природной красоты этой территории, привлекает сюда людей еще и особый микроклимат – озеро обрамляют горные сопки, благодаря которым здесь практически не бывает ветра, а воздух чистый и пропитан ароматами кипарисов и можжевельника, растущих здесь.

Нередко туристы приезжают в это место не только для того, чтобы искупаться в чистой воде в прохладной тени деревьев, но и для того, чтобы сделать красивые фотографии.

Долина лотосов

Рxfuel.com

Это красивейшее место находится в 40 км от Анапы. Лотосы здесь были не всегда – эту красоту создал человек. В 1980-х годах советские ботаники проводили многочисленные эксперименты по выращиванию экзотических растений – таким образом в Ахтанизовском лимане начали расти лотосы. Благодаря подходящему климату и условиям, теперь плантации расширились до нескольких квадратных километров.

В сезон цветения лотосов – с июня по сентябрь – водная гладь озера превращается в разноцветную красоту, что, несомненно, привлекает в это место множество туристов с фотоаппаратами.

Добраться до этого места можно только по воде. Удобнее всего будет заказать экскурсию, или доехать самостоятельно до причала Дубовый рынок, откуда ходят катера и моторные лодки. На лодке вы сможете медленно проплыть по самой гуще зарослей лотоса и сделать множество эффектных кадров.

Замок «Львиная голова»

шоу-рыцарей.рф

Этот комплекс развлечений подходит как для взрослых, так и для семей с детьми. На территории замка туристы могут окунуться в средневековую атмосферу, этому способствуют и мероприятия, проводимые здесь. Гостей удивляют театрализованными представлениями, реконструкцией рыцарских турниров, огненными шоу и трюками с лошадьми.